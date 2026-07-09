Volver | La Tecla Nacionales 9 de julio de 2026 TIBIA RECEPCIÓN

El gobierno recula con la Zona Fría y patea el tema para después de las vacaciones

El beneficio seguirá vigente en casi toda la provincia de Buenos Aires al menos hasta agosto, ya que se pospuso el tratamiento de la iniciativa oficial. Santilli y Bullrich le comunicaron la mala noticia a Karina en la reunión de la mesa política libertaria: por ahora, no les dan los números.

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