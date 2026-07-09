El gobierno recula con la Zona Fría y patea el tema para después de las vacaciones
El beneficio seguirá vigente en casi toda la provincia de Buenos Aires al menos hasta agosto, ya que se pospuso el tratamiento de la iniciativa oficial. Santilli y Bullrich le comunicaron la mala noticia a Karina en la reunión de la mesa política libertaria: por ahora, no les dan los números.
Compartir
La tibia recepción de los aliados del gobierno de Javier Milei en el Congreso a la idea de dejar sin el subsidio a la tarifa de gas por Zona Fría a casi toda la provincia de Buenos Aires hizo que el oficialismo recalculara y pateara para más adelante el tratamiento del proyecto.
En efecto, el gobierno decidió frenar su arremetida legislativa, luego de que el flamante jefe del gabinete de ministros, Diego Santilli, y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, le informaran a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, que los votos favorables a la iniciativa no alcanzan para su aprobación.
Por eso, en la reunión de la mesa política del gobierno que tuvo lugar hoy se decidió posponer el debate para después de las vacaciones de invierno, cuando, además, el frío será probablemente menos intenso y haya menos rechazo a la quita del beneficio.
La idea del gobierno, expresada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es desandar el camino hasta el régimen que estaba vigente antes de la modificación introducida en 2021, que extendió geográficamnete el subsidio para incluir, además de las provincias patagónicas que ya lo tenían, a 94 municipios de la de Buenos Aires y otras comunas del país.
El apoyo que busca el mileísmo es el de los senadores que responden a los gobernadores del Norte Grande, que ponen como condición para su respaldo la creación de una “Zona Cálida” en sus provincias, que beneficiaría a los usuarios de electricidad en el verano.
Por eso, el tema estará ausente de la sesión del jueves 16, y no se introduciría en el recinto hasta, al menos, los primeros días de agosto.