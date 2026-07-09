La autonomía vuelve a colarse en la agenda y un distrito va por su Carta Orgánica Municipal
Con dos tercios del Concejo Deliberante, Castelli dio el primer paso hacia su autonomía institucional y reavivó el debate por el rol de los municipios
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El intendente de Castelli, Francisco Echarren, anunció que el distrito puso en marcha el proceso para dictar su propia Carta Orgánica Municipal, tras obtener el respaldo de más de dos tercios del Concejo Deliberante. Se trata, según remarcó, de la primera experiencia de este tipo en toda la provincia de Buenos Aires.
Autonomia Municipal.
Con más de los dos tercios del Concejo Deliberante, pusimos en marcha el proceso para dictar nuestra propia Carta Orgánica Municipal. La primera de la Provincia.
No empezamos hoy: Castelli ya fue a la Corte Suprema de la Nación para defender la autonomía…
El jefe comunal enmarcó la decisión en un reclamo histórico del municipio: recordó que Castelli ya había llevado el planteo hasta la Corte Suprema de la Nación en defensa de la autonomía municipal. "Creemos profundamente que la democracia se fortalece cuando el poder está cerca de la gente", sostuvo.
Echarren también se diferenció de las propuestas de dividir o regionalizar la provincia. "A la Provincia de Buenos Aires no hay que dividirla ni regionalizarla. Tenemos que resolver las asimetrías con más autonomía municipal", planteó.
En esa línea, el intendente destacó el rol de los municipios como "el primer mostrador del Estado" y el ámbito donde "se resuelven los problemas reales y se construye comunidad". Y cerró con una definición política: "El futuro de la Provincia se va a gobernar mejor desde los gobiernos locales".