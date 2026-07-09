El padre de Lucas Gámez pidió mantener la fe

El padre de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles en los escombros de un edificio en La Guaira, Venezuela, envió un mensaje cargado de emoción y esperanza.



Marcos Gámez habló públicamente por primera vez tras confirmarse el hallazgo de los restos de su hijo, desaparecido desde el 24 de junio, cuando un doble terremoto provocó el derrumbe del edificio donde se alojaba junto a sus tíos.



“El mensaje que queda de todo esto es que los familiares que siguen buscando a su familia tengan fe, tengan esperanza. Nosotros la tuvimos y la seguimos teniendo”, expresó el padre.



Por su parte, Gámez recordó a Lucas como un niño profundamente creyente y agradeció el trabajo de los rescatistas argentinos y venezolanos, bomberos, miembros de la Fuerza Armada y voluntarios que participaron durante dos semanas en las tareas de búsqueda.



El cuerpo del menor fue localizado luego de que se autorizara el uso de maquinaria pesada para remover grandes bloques de escombros. Actualmente, la familia se encuentra realizando los trámites correspondientes en la morgue de La Guaira y planea trasladar los restos hacia Caracas.



Lucas Gámez había viajado a La Guaira para pasar un día de playa durante un feriado y se encontraba en el segundo piso del edificio que colapsó a causa de los sismos.