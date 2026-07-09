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TRISTEZA

Murió Bonnie Tyler, la cantante de “Total Eclipse of the Heart”

La artista galesa falleció a los 75 años en un hospital de Portugal, tras complicaciones de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Es recordada mundialmente por grandes éxitos de los años 80

Murió Bonnie Tyler, la cantante de “Total Eclipse of the Heart”
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La cantante galesa Bonnie Tyler murió este miércoles 8 de julio a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal.

Según el comunicado difundido por su familia y equipo, la artista “falleció de manera inesperada anoche en el hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”.

Tyler había sido internada en mayo tras una cirugía de emergencia por una perforación intestinal. Fue inducida a un coma y sufrió un paro cardíaco del que fue reanimada. Aunque despertó a mediados de junio, permaneció en delicado estado de salud hasta su fallecimiento.

Nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Gales, Bonnie Tyler se convirtió en una de las voces más características del rock y el pop de los años 80.

Su mayor éxito internacional fue “Total Eclipse of the Heart” (1983), un power ballad que llegó al número 1 en varios países y que sigue siendo uno de los temas más emblemáticos de la década.

Además de ese hit, Tyler también es recordada por otros grandes éxitos como “It’s a Heartache” (1977) y “Holding Out for a Hero” (1984), este último incluido en bandas sonoras de películas como Footloose y Shrek 2.

Con una carrera de más de cinco décadas, Bonnie Tyler dejó una huella imborrable en la música popular.

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