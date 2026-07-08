Del "guau" al español

El lanzamiento de PettiChat, un collar inteligente impulsado por inteligencia artificial, promete interpretar en tiempo real los sonidos, emociones y comportamientos de perros y gatos.



Desarrollado por Meng Xiaoyi, el dispositivo se destaca por su diseño ultraligero: pesa apenas 27 gramos, lo que lo hace apto para mascotas de todos los tamaños. Además, incorpora micrófonos de alta sensibilidad, sensores de movimiento avanzados, GPS integrado, resistencia al agua con certificación IP65 y un chip que procesa los datos mediante el modelo Qwen, de Alibaba Cloud, en apenas 1,2 segundos.



El collar realiza un análisis multimodal que evalúa el tono, la intensidad, el ritmo y la duración de los ladridos y maullidos, además de las posturas corporales, la velocidad de los movimientos y los patrones de comportamiento.



A través de una aplicación móvil, estas señales se traducen en mensajes claros acompañados por un porcentaje de confianza, con interpretaciones como: "Tengo hambre", "Quiero jugar", "Estoy estresado", "Me siento solo", "Necesito descansar" o alertas relacionadas con la salud. El sistema fue entrenado con más de 1,5 millones de grabaciones y, según sus desarrolladores, alcanza una precisión de hasta el 95 %.



Entre sus principales funciones se destaca la comunicación bidireccional, que convierte la voz humana en sonidos que el animal puede reconocer. También ofrece alertas de geocercas (geofencing), seguimiento de la actividad diaria, monitoreo básico de la salud y soporte para varios idiomas, incluido el español.



La batería ofrece una autonomía de hasta 100 horas en modo de seguimiento o permite realizar alrededor de 100 traducciones continuas.

El lanzamiento ya se perfila como un éxito comercial. Su precio oscila entre 130 y 198 dólares, según el distribuidor.



Con este desarrollo, la inteligencia artificial ya no solo busca comprender a las personas: ahora también intenta interpretar, en tiempo real, lo que sienten y necesitan perros y gatos.