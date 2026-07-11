Volver | La Tecla Nacionales 11 de julio de 2026 NÚMEROS

Milei abre un poco la billetera, pero mantiene el ajuste a las provincias

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal reveló que el gasto primario de la administración nacional registró un leve crecimiento real durante junio, aunque el acumulado del primer semestre continúa mostrando una caída. Las transferencias a provincias y municipios volvieron a ser el rubro más castigado.

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