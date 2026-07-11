Milei abre un poco la billetera, pero mantiene el ajuste a las provincias
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal reveló que el gasto primario de la administración nacional registró un leve crecimiento real durante junio, aunque el acumulado del primer semestre continúa mostrando una caída. Las transferencias a provincias y municipios volvieron a ser el rubro más castigado.
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La política de ajuste del Gobierno nacional se desaceleró durante junio, aunque el balance del primer semestre continúa reflejando una reducción del gasto público en términos reales. Así se desprende de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó la ejecución presupuestaria de la administración nacional.
Según el estudio, el gasto primario devengado alcanzó en junio los $16,2 billones, con una suba real interanual del 3,6%. Sin embargo, al observar el acumulado de los primeros seis meses de 2026, el gasto muestra una caída real del 2,3% respecto del mismo período del año anterior.
El documento también señala que, al incorporar los intereses de la deuda, el gasto total registró un incremento real del 4,2% durante junio y del 1,4% en el acumulado semestral, impulsado por el fuerte crecimiento que tuvieron esos pagos, que aumentaron 38,3% en términos reales durante el semestre.
Entre las partidas que más crecieron durante junio sobresale el incremento de activos financieros, con una suba real de 1.244,6%, seguido por otras transferencias al sector privado (254,7%) y las transferencias a universidades nacionales (17,9%).
En contrapartida, las mayores reducciones volvieron a concentrarse en las transferencias a provincias y municipios, que registraron una caída real del 86,8%. También retrocedieron con fuerza los gastos en bienes de uso (-66,5%) y las transferencias al exterior (-33,5%).
El análisis semestral mantiene la misma tendencia. De los doce principales componentes del gasto, apenas cuatro lograron crecer en términos reales. Entre ellos aparecen el incremento de activos financieros (+100,2%), otras transferencias al sector privado (+42,2%), jubilaciones y pensiones (+2,4%) y las transferencias a otras entidades del sector público nacional (+2,1%).
Por el contrario, las transferencias destinadas a provincias y municipios acumulan un desplome del 61,9% en los primeros seis meses del año, consolidándose como el rubro de mayor ajuste dentro del presupuesto nacional. Detrás se ubicaron los gastos en bienes de uso (-42,1%) y las transferencias al exterior (-30%).
El IARAF también analizó la ejecución bajo el criterio de gasto efectivamente pagado (base caja). En ese caso, el gasto primario mostró un crecimiento real mucho más moderado en junio, de apenas 0,4%, mientras que el acumulado del semestre exhibe una contracción del 3,2%.
Los datos reflejan que, si bien durante junio el Gobierno de Javier Milei flexibilizó parcialmente el ritmo del ajuste respecto de los meses previos, la estrategia de contención del gasto continúa vigente en el balance del año, con especial impacto sobre los envíos de recursos a las provincias y los municipios.