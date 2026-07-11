Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de julio de 2026 NUEVA SUBA

Viajar a la costa sale más caro: aumentaron los peajes en las rutas hacia Mar del Plata

El Gobierno bonaerense actualizó en un 6,71% las tarifas de las cabinas administradas por Aubasa en las rutas 2, 11 y 74. La suba comenzó a regir con el inicio del fin de semana largo.

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