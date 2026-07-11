Viajar a la costa sale más caro: aumentaron los peajes en las rutas hacia Mar del Plata
El Gobierno bonaerense actualizó en un 6,71% las tarifas de las cabinas administradas por Aubasa en las rutas 2, 11 y 74. La suba comenzó a regir con el inicio del fin de semana largo.
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Con una fuerte baja en el turismo durante el último fin de semana largo, los viajes hacia Mar del Plata y los principales destinos de la Costa Atlántica demandará un mayor gasto desde este fin de semana largo.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un incremento del 6,71% en las tarifas de los peajes que administra Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), correspondientes al Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA).
La actualización fue oficializada mediante la Resolución 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que aprobó un nuevo cuadro tarifario para las estaciones ubicadas sobre las rutas provinciales 2, 11 y 74, principales vías de acceso a los centros turísticos de la costa.
Con los nuevos valores, los automóviles de categoría 1 deberán abonar $7.900 en las estaciones de Samborombón y Maipú, sobre la Ruta 2, y también en La Huella, sobre la Ruta 11. En tanto, el peaje de Mar Chiquita pasó a costar $3.700, mientras que en General Madariaga, sobre la Ruta 74, la tarifa quedó fijada en $3.300.
Los conductores que utilicen el sistema TelePASE accederán a una leve bonificación. En ese caso, las tarifas son de $7.856,80 en Samborombón, Maipú y La Huella; $3.614,12 en Mar Chiquita y $3.299,84 en General Madariaga.
Desde la administración provincial recordaron además que continúan vigentes las tarifas promocionales para determinadas franjas horarias y épocas del año, con el objetivo de distribuir el flujo vehicular durante los períodos de mayor circulación.
La suba responde al esquema de actualización trimestral previsto en el contrato de concesión del sistema vial. El ajuste se determina mediante el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), una fórmula que combina en un 55% el Índice de Salarios, en un 25% el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y en un 20% el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicadores elaborados por el Indec.