Volver | La Tecla Nacionales 10 de julio de 2026 PANORAMA COMPLICADO

Mar del Plata mide el impacto de la cautela económica en un fin de semana clave

Con reservas hoteleras iniciales del 30% y el sector extrahotelero paralizado, la ciudad afronta los cuatro días de descanso como un banco de pruebas decisivo frente a las próximas vacaciones de invierno.

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