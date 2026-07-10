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Viernes, 10 julio 2026
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NOTA DE TAPA

Un jorgemacrista empezó a caminar la Provincia con un ojo en Juntos 

Lejos del ruido interno, el presidente del bloque PRO en el Senado provincial, Pablo Petrecca, mira al horizonte y sueña con ser el bendecido por Mauricio Macri. El intendente de licencia de Junín recorre los caminos de la provincia de Buenos Aires.

Un jorgemacrista empezó a caminar la Provincia con un ojo en Juntos 
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Lejos del ruido interno, el presidente del bloque PRO en el Senado provincial, Pablo Petrecca, mira al horizonte y sueña con ser el bendecido por Mauricio Macri. El intendente de licencia de Junín recorre los caminos de la provincia de Buenos Aires, buscando reconocimiento de dirigentes amarillos fuera de la Cuarta Sección.

El juninense no sólo desembarca en territorios amigos (estuvo en 9 de Julio con María José Gentile) sino que pisa tierras radicales como Rauch, donde gobierno el presidente del Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Suescun, o Lincoln, bajo el mando de Salvador Serenal. Y siempre con un tiempo para los libertarios locales, con quienes busca contactar, evitando enfados y pases de factura en el futuro.

La gira, que continuó el fin de semana pasado en Bragado y seguirá por algunos distritos del Conurbano, también lo llevó a General Villegas (manda el vecinalista Gilberto Alegre) y varias comunas peronistas como Chacabuco, Azul, Benito Juárez, Tornquist y Bahía Blanca.

Sin perder de vista la chance de un acuerdo con los libertarios (en septiembre de 2025 no cerró con los violetas y fue en la lista de Somos Buenos Aires), el juninense no descarta la posibilidad de sumar a la UCR y la Coalición Cívica a un frente con sectores del ex Juntos.

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