Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de julio de 2026 NOTA DE TAPA

Un jorgemacrista empezó a caminar la Provincia con un ojo en Juntos

Lejos del ruido interno, el presidente del bloque PRO en el Senado provincial, Pablo Petrecca, mira al horizonte y sueña con ser el bendecido por Mauricio Macri. El intendente de licencia de Junín recorre los caminos de la provincia de Buenos Aires.

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