Volver | La Tecla Nacionales 10 de julio de 2026 EDUCACION

¿Sin clases en las universidades?: gremios advierten por el inicio del segundo cuatrimestre

Pese al acuerdo al que llegaron con el Gobierno nacional, desde el sector universitario advirtieron que las medidas de fuerza podrían volver en los próximos días si no se cumple con la Ley de Financiamiento Universitario.

Compartir