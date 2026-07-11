Elina Costantini confirmó su segundo embarazo: “Dios, sos grande”
La esposa del empresario y coleccionista compartió en sus historias de Instagram un video de la ecografía y un mensaje lleno de fe y gratitud
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Elina Costantini anunció que espera su segundo hijo junto al empresario y coleccionista Eduardo Costantini.
La noticia fue compartida a través de sus historias de Instagram, donde publicó un video de la ecografía que muestra al bebé en sus primeras semanas de gestación.
Junto a las imágenes, la esposa del empresario escribió un emotivo mensaje: “Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias”. En el video se escucha además a la médica a cargo explicando que el embarazo transcurre con normalidad.
La pareja ya tiene una hija en común, Kahlo Milagro, nacida en 2024. En esa oportunidad, Elina también había compartido públicamente las dificultades que enfrentó para lograr el embarazo y su profunda fe en que la maternidad llegaría.“Me costaba creerlo porque me fue muy difícil lograr ser mamá. Desde que nos conocemos con Eduardo que queremos ser padres… Siempre supe que iba a ser madre, pero no sabía cuándo. Siempre tuve fe”, había expresado entonces.
Elina y Eduardo Costantini llevan ocho años juntos. La llegada de este nuevo hijo agranda aún más una familia ya numerosa: Kahlo y su hermano o hermana se sumarán a los siete hijos que Eduardo tiene de su anterior matrimonio, además de más de 30 nietos y bisnietos.
El anuncio se da en un contexto en el que Eduardo Costantini mantiene un conflicto legal con su exesposa, la cineasta Teresa Costantini, por el uso del apellido y una posible solicitud de anulación del matrimonio ante un tribunal eclesiástico.
Con este nuevo embarazo, Elina y Eduardo vuelven a compartir con sus seguidores un momento íntimo y feliz de su vida en pareja.