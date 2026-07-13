Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de julio de 2026 BOLETIN OFICIAL

PBA destina más de $10.500 millones para cubrir deudas en barrios populares

El gobierno bonaerense aprobó el pago de más de $10.500 millones a Edenor y Edesur para reconocer los consumos eléctricos de barrios populares durante 2024. El desembolso se realizará en cuatro cuotas durante 2026 y alcanza a usuarios con suministro comunitario.

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