El Mundial 2026 marca el reloj político: Milei convoca a su bloque y suma gobernadores aliados
Con el cierre del Mundial 2026 como punto de inflexión, el Gobierno acelera los tiempos: Karina Milei coordina con legisladores libertarios, Santilli y "Lule" Menem suman gobernadores aliados, y todo confluye en un mismo objetivo: la reelección de Milei
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Tras superar la polémica por la salida de Manuel Adorni, el Gobierno nacional retomó el ritmo de gestión y reactivó la agenda parlamentaria. Este lunes, el presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada para hacer un balance sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto, que el mandatario diseña junto al titular del BCRA, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, todavía no tiene fecha de envío al Congreso ni cronograma de tratamiento.
La mesa política oficialista volverá a juntarse el martes, sin horario confirmado, para definir la hoja de ruta y los tiempos legislativos de cara a la etapa preelectoral. El Mundial 2026, que el oficialismo había fijado como plazo informal para las primeras definiciones, está por concluir, lo que obliga al Gobierno a acelerar las decisiones si pretende avanzar con el proyecto antes de que arranque de lleno la campaña.
En ese contexto, la reelección de Milei se instaló como el eje que ordena la estrategia libertaria. "La prioridad es la reelección de Milei", señalaron desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según indicaron fuentes consultadas por esta agencia. Desde el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo coincidieron con ese diagnóstico, en lo que aparece como un raro punto de consenso entre ambos sectores internos del oficialismo.
Paralelamente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem, profundizan los contactos con los gobernadores aliados en busca de apoyos legislativos y acuerdos electorales. Después del encuentro de la semana pasada en Tucumán, este lunes le tocará el turno a Claudio Poggi, gobernador de San Luis, quien visitará el Ministerio del Interior a las 10.
La agenda de la semana también incluye una reunión de Karina Milei con legisladores libertarios de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, prevista para el jueves, con el objetivo de coordinar posiciones. Ese mismo día, a las 19, Milei participará del aniversario de la Bolsa de Comercio, en otra señal de la agenda que combina gestión, política y guiños al mundo económico.