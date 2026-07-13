Volver | La Tecla Nacionales 13 de julio de 2026 DEFINICIONES

El Mundial 2026 marca el reloj político: Milei convoca a su bloque y suma gobernadores aliados

Con el cierre del Mundial 2026 como punto de inflexión, el Gobierno acelera los tiempos: Karina Milei coordina con legisladores libertarios, Santilli y "Lule" Menem suman gobernadores aliados, y todo confluye en un mismo objetivo: la reelección de Milei

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