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Quiénes son los nombres que tuvieron el ok para sumarse al Consejo de la Magistratura

Kicillof puso el gancho y completa casilleros en el Consejo de la Magistratura bonaerense al designar, mediante decreto, a los nuevos representantes del Poder Ejecutivo ante el organismo, en paralelo a la aprobación en la Legislatura de otros representantes por la Cámara de Diputados

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El gobernador Axel Kicillof avanzó en la renovación del Consejo de la Magistratura bonaerense al designar, mediante decreto, a los nuevos representantes del Poder Ejecutivo ante el organismo, en paralelo a la aprobación en la Legislatura de los representantes por la Cámara de Diputados.

Como consejeros titulares fueron propuestos los abogados Santiago Carlos Pérez Teruel, Carlos Lisandro Pellegrini -subsecretario de Política Criminal y hombre del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena- y Santiago Eduardo Révora, subsecretario de Asuntos Municipales y referente de La Cámpora. Como suplentes fueron nombrados Gabriela Demaria, Ana Laura Ramos y Gustavo Alberto Gamino. La medida fue refrendada por Mena y por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Mena y su suplente, Inti Pérez Aznar, continúan al frente de la representación del Ejecutivo con mandato vigente hasta diciembre de este año.

Quiénes son los nombres que tuvieron el ok para sumarse al Consejo de la Magistratura

En paralelo, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó en la tarde de ayer la llegada de Mariano Cascallares y Sofía Vanelli como consejero titular y suplente en representación de la Legislatura, uno de los pasos pendientes para completar la integración del organismo.

Durante la actual gestión, el organismo logró confeccionar más de 600 ternas por consenso entre los distintos estamentos, lo que permitió avanzar con cientos de nombramientos pese a la tensión política. Sin embargo, la dinámica de la Legislatura, marcada por las diferencias entre oficialismo y oposición, demoró el tratamiento de numerosos pliegos.

La conformación del Consejo también se vio atravesada por reacomodamientos en el arco opositor. La nueva correlación de fuerzas dentro de la UCR derivó en el reemplazo de Valentín Miranda por Diego Garciarena como representante suplente del radicalismo, mientras que el PRO y La Libertad Avanza mantienen una disputa por la representación opositora en el Senado, que postergó la definición del suplente de la Cámara alta pese a la designación de la libertaria María Luz Bambaci como consejera titular.

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