Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de julio de 2026 BOLETíN OFICIAL

Provincia ya tiene reglas para la inteligencia artificial en la administración pública

El Ministerio de Gobierno estableció once principios rectores, entre ellos la supervisión humana y la protección de datos personales.

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