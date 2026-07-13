Guerra por las tasas: golpe judicial al reclamo de los municipios, que llegó a la Corte
La Procuración avaló la posición del gobierno nacional al prohibir que se incluya el monto de la tasa en la factura de la electricidad. La demanda había sido presentada por el municipio de José C Paz.
La ya larga guerra entre el gobierno nacional y los municipios bonaerenses por el cobro de las tasas registró hoy un nuevo episodio, que favorece a la administración de Javier Milei.
Ocurre que la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respaldó al gobierno y contrarió la posición de las comunas que reivindicaron su derecho a incluir el monto de ciertas tasas en las facturas de servicios públicos.
En este caso, la procuradora fiscal Laura Monti aceptó la apelación presentada contra un fallo de la Cámara Federal de San Martín que beneficiaba a la Municipalidad de José C Paz, reconociendo que la decisión de incluir el monto de la tasa de alumbrado público en la boleta de la compañía de electricidad era potestad de los municipios en ejercicio de su autonomía.
La Municipalidad, en ese momento comandada por el hoy senador Mario Ishii, había interpuesto una demanda (al igual que lo hicieron otros municipios, como Quilmes y Pilar) para que se declararan inconstitucionales la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio y la Resolución 708/2024 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La Cámara falló a favor, pero la decisión fue apelada por ambas entidades, y ahora Monti le dio la razón al gobierno.
En su dictamen, la procuradora fiscal no cuestiona la legitimidad de las tasas en sí, sino que considera que no existen motivos para considerar inconstitucional la prohibición del gobierno nacional, y que por lo tanto corresponde sostenerla.
El argumento de la funcionaria es que la prohibición no atenta contra la potestad de los municipios de cobrar las tasas, sino que sólo veta una vía particular para hacerlo.
José C Paz es uno de varios municipios que obtuvieron fallos favorables en el reclamo por la potestad de cobrar las tasas a través de las boletas de servicios urbanos. Lo que decida finalmente la Corte sobre su caso sería de aplicación para todas las comunas, por lo que la decisión de Monti es relevante en términos generales.
La cuestión planteada por el gobierno, en efecto, no afecta el cobro de las tasas en sí, pero está claro que forma parte de una embestida más amplia. El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la prohibición con cuestionamientos a los aumentos “excesivos” de los tributos municipales y apuntó a varios municipios del conurbano bonaerense gobernados por el peronismo.
Desde otros municipios afines al oficialismo, como Tres de Febrero, que era gobernado por el ahora también senador Diego Valenzuela, también se criticaron los montos de las tasas municipales en distritos vecinos.
Con el dictamen de la procuradora, Caputo se anota un punto en la pelea con los intendentes.