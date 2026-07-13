Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de julio de 2026

Guerra por las tasas: golpe judicial al reclamo de los municipios, que llegó a la Corte

La Procuración avaló la posición del gobierno nacional al prohibir que se incluya el monto de la tasa en la factura de la electricidad. La demanda había sido presentada por el municipio de José C Paz.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.