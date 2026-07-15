Tullio: “La existencia de colectoras favorece a cualquiera que tenga dificultades”
El Gobierno avanza contra las PASO y busca que un candidato presidencial pueda ir con más de una lista de diputados, aunque la oposición y parte de sus aliados rechazan la idea. Las posiciones. Alejandro Tullio, Exdirector nacional electoral, afirmó que "hasta que no se sepa si van a estar los votos, todo es especulación".
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El Gobierno de Javier Milei acelera contra las PASO e impulsa un cambio de fondo en las reglas electorales para que un candidato a presidente pueda tener más de una lista de diputados nacionales. De esta manera, la posible reedición de las listas colectoras inquieta a propios y ajenos dentro de la política nacional y provincial, más aún para quienes las creían sepultadas cuando Mauricio Macri sentenció su fin en 2019. Esta iniciativa despierta resistencias, tanto en la oposición como en algunos aliados del oficialismo, que además cuestionan su incompatibilidad con la Boleta Única de Papel. Aunque, se sabe, la política es, precisamente, el arte de lo posible.
En cuestiones de números, los libertarios necesitan 37 votos en el Senado para avanzar con la reforma. El bloque de la UCR, con diez senadores, mantiene una postura dividida: mientras Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco) están abiertos a discutir cambios, Maximiliano Abad defiende el sistema actual y Eduardo Vischi propone eliminar su caracter obligatorio.
Alejandro Tullio, Exdirector nacional electoral:
-¿Cuál es la opinión sobre la reforma electoral y la posibilidad de volver a las colectoras?
-Ya se matizaron las afirmaciones y no serían colectoras, serían listas de adhesión, que tienen algunas sutiles diferencias y nadie plantea tampoco una solución de cómo sería esto en el marco de la Boleta Única de Papel. Entonces, me parece que deberíamos tener alguna precisión, porque la ley, como está, no lo permite. O sea, hay que modificar la ley, y esto requiere 37 votos en el Senado y 129 votos en la Cámara de Diputados, y hasta que no se sepa si van a estar esos votos, todo es especulación.
-¿Es conveniente hacer una reforma electoral con la incorporación de colectoras o de adhesiones?
-Depende del punto de vista de quién. A mí me parece que la existencia de colectoras favorece a cualquiera que tenga dificultades para cerrar adhesiones internas y tenga capacidad de conseguir adhesiones diversas. Y eso beneficia tanto a Kicillof como a Milei. No le da ventaja a ninguno, pero un poquito más a Kicillof, tal vez. Porque yo te pongo los diputados ultrakirchneristas por un lado y peronistas moderados por otro, y todos convergen, colectan para Kicillof. Y no sé, eso tiene cierta potencia. Y lo mismo pasa con Milei: La Libertad Avanza por un lado y todos los otros aliados circunstanciales por otro. Pero esto es una especulación puramente política. Entonces, como yo generalmente opino sobre la viabilidad técnica, espero que los políticos hagan una propuesta y después vemos.
-¿Entonces, con el sistema de Boleta Única de Papel a nivel nacional no es viable?
-No. A ver, con el texto de la ley es imposible, porque la ley es clara al decir que en la columna del candidato a presidente solo pueden alinearse partidos de la misma denominación, salvo en aquellos distritos donde no haya partido de la misma denominación. Entonces, sí podría irse con cualquiera.