Del núcleo de confianza de Scaloni a los hits para soñar

Lionel Scaloni mantiene un núcleo cerrado de apenas 16 futbolistas en el Mundial 2026. Solo 17 de los 26 convocados superan los 90 minutos jugados y apenas cinco jugadores (Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Messi, Mac Allister y Emiliano Martínez) participaron en todos los partidos. El arquero Emiliano Martínez es el único que completó los 600 minutos.Consultado sobre la decisión de no incluir a Nicolás Paz ante Suiza, el DT explicó: “Si creo que tienen que entrar, van a entrar. La edad no es un problema. Por su parte, Barco, Paz y Simeone ya jugaron y, en tanto y en cuanto crea que tienen que jugar, los pondré”. De esta manera, Argentina es la única semifinalista que utilizó a todos sus jugadores de campo y Scaloni sigue apostando por su grupo de confianza de cara al cruce ante Inglaterra.En medio de esta estrategia de confianza y solidez, la hinchada encuentra su propia forma de alentar y emocionar.Por otro lado, tras el agónico triunfo ante Egipto, el payador santafesino Pedro Saubidet y su hija de ocho años, Paula, reversionaron “Astros” de Ciro y los Persas en un video casero que se volvió viral. Con la guitarra heredada y lágrimas compartidas frente al televisor, la nena canta con una fuerza conmovedora: “Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el Narigón, y que la cuarta estrella brille en el cielo de mi Nación”. La canción no solo habla de la ilusión por la cuarta estrella, sino que también lleva la historia de una familia: el abuelo fallecido que transmitió la pasión por el fútbol y la música, el chamamé, las guitarreadas y el recuerdo de don Pedro en cada partido.“No llores, papá”, le decía Paula entre lágrimas, en un momento que resume la emoción que atraviesa al país. Esta versión de “Astros” se suma al hit “La Cuarta Estrella” como banda sonora de la Scaloneta, uniendo la garra del equipo de Scaloni con el corazón de la gente.La dupla padre-hija, con sus raíces en Santa Fe y una familia futbolera (Pedro es de Unión, su esposa de Boca), representa esa pasión que trasciende generaciones y que hoy impulsa a la Selección rumbo a la semifinal.A este hit se suma la propuesta rockera de Joaquín Levinton (ex Turf), quien también aportó su energía con un tema dedicado a la Scaloneta que resuena fuerte entre los hinchas. Su canción, con el sello inconfundible del rock argentino, refuerza el espíritu combativo y la ilusión de la cuarta estrella, sumándose al repertorio que une tradición payadora, rock nacional y el sueño colectivo de todo un país.Mientras Scaloni apuesta por su núcleo cerrado, la hinchada responde con cantos que mezclan payada, rock y emoción pura.