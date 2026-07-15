Kicillof fijó nuevos honorarios: cuánto cobrará un farmacéutico en la Provincia
El Gobierno bonaerense oficializó una actualización escalonada de los honorarios mínimos para farmacéuticos del sector privado. Desde junio, un director técnico percibirá un piso de $4,58 millones y un auxiliar de $3,67 millones, con adicionales de hasta el 15% por especialización.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una actualización de los honorarios mínimos para farmacéuticos que se desempeñan como directores técnicos, codirectores técnicos y auxiliares en establecimientos privados. La medida, publicada mediante el Decreto 738/2026, establece incrementos escalonados entre marzo y junio y alcanza exclusivamente a farmacias que no pertenecen al Estado ni a entidades mutuales, sindicales o de obras sociales.
A partir del 1° de junio, la remuneración básica mínima mensual para un director técnico quedó fijada en $4.587.439,98, mientras que para los farmacéuticos auxiliares el piso salarial se estableció en $3.675.915,07. El decreto también fija los valores correspondientes a marzo, abril y mayo, consolidando un esquema de actualización progresiva.
La norma incorpora además dos adicionales: un 10% sobre la remuneración básica para quienes acrediten certificación o recertificación profesional vigente otorgada por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, y otro 15% para aquellos que cuenten con una especialidad farmacéutica certificada y la apliquen en el ejercicio de sus funciones.
En los fundamentos, el Ejecutivo señaló que la actualización responde al deterioro sufrido por las remuneraciones del sector y a la necesidad de recomponer su valor relativo respecto de otras actividades vinculadas a las farmacias. También remarcó la responsabilidad profesional que asumen los directores técnicos frente a los pacientes y a las obras sociales.