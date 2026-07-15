Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de julio de 2026 BOLETIN OFICIAL

Kicillof fijó nuevos honorarios: cuánto cobrará un farmacéutico en la Provincia

El Gobierno bonaerense oficializó una actualización escalonada de los honorarios mínimos para farmacéuticos del sector privado. Desde junio, un director técnico percibirá un piso de $4,58 millones y un auxiliar de $3,67 millones, con adicionales de hasta el 15% por especialización.

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