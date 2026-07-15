Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de julio de 2026 DESDE EL MEDIODIA

No hay asueto, pero se paraliza el país: colegios, transporte y administración pública, reducidos

El gobierno nacional de Javier Milei decidió no declarar asueto administrativo para el partido que esta tarde jugará la Selección Argentina contra Inglaterra. Sin embargos habrá reducción de atención en la administración pública nacional y bonaerense. La afectación en servicios, transporte e instituciones

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