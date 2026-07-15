No hay asueto, pero se paraliza el país: colegios, transporte y administración pública, reducidos
El gobierno nacional de Javier Milei decidió no declarar asueto administrativo para el partido que esta tarde jugará la Selección Argentina contra Inglaterra. Sin embargos habrá reducción de atención en la administración pública nacional y bonaerense. La afectación en servicios, transporte e instituciones
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El gobierno del presidente Javier Milei decidió no dictar asueto administrativo ni feriado nacional para el partido de la Selección Argentina frente a Inglaterra por la semifinal del Mundial. En la provincia de Buenos Aires la actividad en la administración pública se desarrolla con flexibilidad y guardias mínimas.
Muchas dependencias provinciales y municipales adaptaron sus jornadas, permitiendo salidas anticipadas o trabajo remoto parcial, en línea con lo ocurrido en otras provincias durante la Copa (como Jujuy, La Rioja o San Juan en partidos previos).
No hay un feriado provincial obligatorio, pero la consigna es “funcionamiento mínimo” durante la tarde del miércoles, retomando la normalidad el jueves.
Los profesionales de la salud también ajustaron sus agendas. Desde la Asociación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires (Acliba) indicaron un aumento en el ausentismo durante partidos anteriores, por lo que muchos médicos cancelaron o reprogramaron turnos para este miércoles. Pacientes y psicólogos consultados coincidieron en que es una decisión práctica ante la alta probabilidad de faltas.
Las instituciones educativas ofrecen dos alternativas principales: permitir que los alumnos vean el partido en la escuela (aprovechando el momento para trabajar valores, convivencia y pedagogía) o autorizar el retiro anticipado de los chicos antes de las 15:30. La opción de mantener las clases con normalidad quedó descartada por familias y docentes, sobre todo porque el partido (con posibles alargue y penales) se extendería más allá del horario habitual de salida.
Martín Zurita, de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada, destacó que muchas escuelas fomentan la experiencia colectiva en el aula, aunque muchas familias optan por retirarlos temprano.
La mayoría de los negocios de la ciudad de La Plata cerrarán sus puertas a las 15:30. Según Valentín Gilitchensky, referente de la Asociación Comercial de Calle 8 y la Federación Empresaria de La Plata (FELP), no se trata solo de que los dueños quieran ver el partido: se espera poco movimiento de clientes durante el horario del encuentro y, en caso de victoria argentina, muchos no reabrirán hasta el día siguiente por cuestiones de seguridad y baja demanda.
El TALP (línea 338) operará con cronograma de verano durante todo el miércoles 15 de julio, con menor frecuencia de formaciones. Las líneas urbanas platenses mantendrán servicios normales hasta el horario del partido, con posible reducción durante el encuentro por la baja circulación de pasajeros.