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Anthony Hopkins lanza su primer álbum de música clásica

El disco, que reúne composiciones creadas por el artista durante más de seis décadas, será publicado el 21 de agosto e interpretado por la Philharmonia Orchestra de Londres

Anthony Hopkins lanza su primer álbum de música clásica
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Anthony Hopkins sorprendió al anunciar el lanzamiento de su primer álbum de música clásica a los 88 años.

El reconocido actor galés, conocido mundialmente por su extensa carrera cinematográfica, decidió dar a conocer un proyecto que ha acompañado gran parte de su vida: la composición musical.

El álbum, titulado “Life is a Dream”, reúne piezas que Hopkins escribió a lo largo de más de sesenta años.

La obra será interpretada por la prestigiosa Philharmonia Orchestra de Londres, bajo la dirección del director venezolano Gustavo Dudamel.

Al dar a conocer el proyecto, Hopkins reveló que la música siempre fue su verdadera vocación.

“La música fue mi primer deseo, mi primera vocación; he compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas”, declaró el actor, quien describió este lanzamiento como uno de los mayores honores de su carrera.
 



 

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