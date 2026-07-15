Anthony Hopkins lanza su primer álbum de música clásica

Anthony Hopkins sorprendió al anunciar el lanzamiento de su primer álbum de música clásica a los 88 años.El reconocido actor galés, conocido mundialmente por su extensa carrera cinematográfica, decidió dar a conocer un proyecto que ha acompañado gran parte de su vida: la composición musical.El álbum, titulado “Life is a Dream”, reúne piezas que Hopkins escribió a lo largo de más de sesenta años.La obra será interpretada por la prestigiosa Philharmonia Orchestra de Londres, bajo la dirección del director venezolano Gustavo Dudamel.Al dar a conocer el proyecto, Hopkins reveló que la música siempre fue su verdadera vocación.“La música fue mi primer deseo, mi primera vocación; he compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas”, declaró el actor, quien describió este lanzamiento como uno de los mayores honores de su carrera.