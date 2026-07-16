Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de julio de 2026 DEBATES POST MUNDIAL

Alegres por una final que obliga a repensar la agenda del día después

La tregua política y social que impuso la Copa del Mundo tiene un límite temporal, y las tensiones acumuladas podrían resurgir con más fuerza

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