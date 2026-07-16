Alegres por una final que obliga a repensar la agenda del día después

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La frase "eso va a quedar para después del Mundial" circula en ámbitos políticos, sociales y económicos, estableciendo una pausa simbólica en la agenda pública mientras se disputa la Copa del Mundo, algo que ya está por llegar a su fin el próximo domingo y obligará a la política a despertarse del letargo mundialista para responder a demandas de la sociedad, como así también de la rosca política que comenzará a aceitarse de cara a las elecciones 2027.
Respecto al mundial, este fenómeno no es nuevo: eventos deportivos de gran magnitud han demostrado históricamente su capacidad para desplazar temporalmente otras discusiones, postergar decisiones y reducir la exposición pública de ciertos temas sensibles, incluso a nivel gubernamental.
En el plano nacional, la postergación de discusiones podría coincidir con el intento del Gobierno de reencauzar la atención pública tras los cuestionamientos vinculados a hechos de corrupción, incluyendo la situación de Manuel Adorni. Paralelamente, se avanza en una reforma electoral centrada en la eliminación de las PASO y el eventual restablecimiento del sistema de listas colectoras para los comicios del año próximo.
Antecedentes previos muestran que la relación entre resultados deportivos y clima político no sigue un patrón único: Mauricio Macri no logró capitalizar el Mundial de 2018 tras la eliminación temprana de la Selección, mientras que Alberto Fernández, pese a la consagración de 2022, enfrentó un desgaste político que la conquista deportiva no modificó sustancialmente.
En la provincia de Buenos Aires, distintos asuntos legislativos y de gestión quedarían para después de este período, entre ellos el envío al Senado de los pliegos judiciales para cubrir las vacantes en la Suprema Corte, la ley de creación de una empresa estatal de medicamentos y la reforma policial impulsada por el ministerio de Alonso, ambas iniciativas que ya habían perdido estado parlamentario anteriormente. También se posterga la extensión territorial de nuevos espacios del Movimiento Derecho al Futuro, aunque las áreas de Educación y Salud continuarán con actividad.
Existen precedentes históricos donde grandes eventos deportivos coincidieron con hechos de gravedad institucional que permanecieron fuera del centro de atención pública, como ocurrió en el Mundial de 1978 en Argentina y en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, ambos utilizados también con fines de proyección internacional por los gobiernos de turno.
En el plano económico y social, distintos indicadores -como el cierre de aproximadamente 23.000 empresas, la caída de ventas y salarios, el aumento en la demanda de asistencia alimentaria, la crisis del IOMA y las demandas vinculadas a la seguridad pública- continúan vigentes independientemente del desarrollo del torneo, y podrían recuperar centralidad en la agenda una vez finalizado el evento y el receso invernal.
Finalmente, el desarrollo del Mundial también generó puntos de coincidencia entre dirigentes con posiciones políticas contrapuestas: tanto el presidente Javier Milei como el gobernador Axel Kicillof expresaron públicamente su respaldo a la Selección Argentina tras la clasificación a la final frente a Inglaterra, en mensajes que fueron acompañados por manifestaciones similares de referentes de distintos espacios políticos.