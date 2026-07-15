¡Argentina a la final!: heroica victoria frente a Inglaterra por 2–1 con goles de Enzo y Lautaro
En una enorme muestra de carácter, la Selección se impuso por 2 a 1 frente a Inglaterra para clasificarse a la final de la Copa del Mundo que se jugará el domingo a las 16 frente a España. Segunda final consecutiva para el equipo de Scaloni
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Argentina ganó un partido increíble frente a Inglaterra por 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales. Se clasificó a la final del Mundial frente a España, el próximo domingo a las 16 en Nueva Jersey. Es la segunda final consecutiva para Lionel Messi y compañía
La selección salió a la cancha con Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lionel Messi.
El encuentro tuvo un comienzo friccionado y sin muchas llegadas a los arcos. Inglaterra tuvo el dominio de la pelota en los primeros quince minutos, pese a que no generó mucho peligro en el acto del Dibu Martínez. Leandro Paredes tuvo un buen arranque en el combinado nacional, mientras que la saga central estuvo firme para contener los ataques británicos.
Argentina encontró la pelota pasados los primeros 20 minutos. Pese a que no hubo aproximaciones claras, hubo un tiro de esquina y algunas aproximaciones previo a la pausa de rehidratación. Hubo algunas apariciones interesantes de Giuliano Simeone, quien se ganó el lugar entre los once titulares.
Luego de la pausa comenzaron las llegadas. La primera fue para Inglaterra a los 33 minutos con un cabezazo de Stones tras un centro de Rice. Luego Argentina tomó la pelota y también lastimó al arco de Pickford con un tiro desde afuera del área de Enzo Fernández, tras una falta que desató una serie de empujones entre los jugadores de ambas selecciones.
En los últimos minutos del primer tiempo no hubo muchas emociones y el primer tiempo finalizó sin goles en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
En el inicio del segundo tiempo se vio lo mejor de Argentina, con dos llegadas claras de Julián Álvarez y un buen dominio de balón. Sin embargo, a los diez minutos del segundo tiempo llegó un centro de Rogers para que Anthony Gordon ponga el 1 a 0 parcial.
Luego del gol, el arquero inglés pickford le sacó un cabezazo tremendo a Nicolás González, que ingresó por Leandro Paredes minutos atrás. En los minutos finales apareció la mejor versión de la Selección. Alexis Mac Allister tuvo un tiro que pegó en el palo y Argentina dominó constantemente. Los cambios le dieron aire al equipo, ya que hubo un buen ingreso de De Paul y Nicolás González.
A los 85 minutos de partido llegó el empate argentino. Primero Enzo Fernández tuvo un tiro de afuera del área que sacó el arquero Pickford. Pero tras un tiro de esquina, el jugador del Chelsea la clavó en el ángulo y empató el partido.
El árbitro dio nueve minutos de adición. En el descuento hubo un centro perfecto de Lionel Messi para que Lautaro Martínez meta el segundo gol de cabeza para que la Selección Argentina de vuelta el resultado ante la selección Inglesa.
En los últimos minutos se sufrió. Argentina se metió atrás producto del empuje de los ingleses. Pero sin llegadas claras en el arco del Dibu Martínez. Pese a que dio nueve minutos, se terminaron jugando doce, pero los europeos no hicieron tanto daño. El árbitro decretó el final del partido y se desató la locura en todo el pueblo Argentino.
Ahora la selección se clasificó a la final de la Copa del Mundo. La misma será contra España, que venció a Francia por 2 a 0 en la semi. Desde el domingo a las 16 en Nueva Jersey, Argentina disputará la segunda final de Mundial consecutiva en el ciclo de Lionel Scaloni.