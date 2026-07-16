Berni agita (otra vez) la interna oficialista en una sesión con poco volumen de proyectos
El cuerpo que conduce Verónica Magario tendrá hoy su segunda sesión ordinaria del año. El peronismo vivió momentos de tensión por una serie de pedidos de informes. Acuerdo para dar sanción al proyecto de Ley Joaquín, del camporista Facundo Tignanelli.
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El Senado bonaerense volverá a sesionar este jueves con una agenda acotada, aunque atravesada por focos de tensión política, especialmente en el seno del oficialismo, convulsionado por la interna sin fin.
Según pudo reproducir La Tecla.info, las relaciones estuvieron a punto de quebrarse luego de que el presidente del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, intentase dar vía libre a varios pedidos de interpelación presentados por los libertarios.
Así, el ex ministro de Seguridad provincial acentúa su batalla contra el axelismo, en un intento de poner en aprietos y disparar a la línea de flotación de varios ministros de Axel Kicillof. La calma finalmente reinó y hubo consenso en no agitar más las aguas.
Por otra parte, el senador Mario Ishii insistió esta mañana en sus proyectos de emergencia alimentaria y sanitaria, aunque al no contar con despacho de comisión no logró reunir los dos tercios necesarios para llevarlo al recinto.
No descansa. Sergio Berni, presidente del bloque oficialista en el Senado.
Los expedientes de Ishii fueron solicitados la última sesión sobre tablas, pero el oficialismo no reúne los votos necesarios: el sector alineado con Axel Kicillof no acompaña la iniciativa y distintos bloques opositores plantean objeciones. Mientras La Libertad Avanza reclama eliminar las críticas al Gobierno nacional incluidas en los textos, otros legisladores insisten en que primero deben discutirse en comisión.
Las iniciativas reavivan la interna que estalló a fines de junio en el bloque oficialista. En aquella sesión, Ishii responsabilizó al gobernador por frenar el tratamiento de las emergencias y cuestionó el estado del sistema sanitario bonaerense. El cruce escaló cuando la vicegobernadora Verónica Magario le dio por finalizada su intervención y ordenó cortar el micrófono, en un episodio que expuso las diferencias dentro de Fuerza Patria.
En paralelo, Ishii presentó un nuevo proyecto para que la Provincia asuma los gastos de patrulleros y combustible que hoy afrontan los municipios cuando los recursos del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad no alcancen. La iniciativa sostiene que la seguridad pública es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo provincial y que no debe trasladarse esa carga financiera a los intendentes.
En el menú de la sesión de hoy está la aprobación definitiva del proyecto de Ley Joaquín, del diputado camporista Facundo Tignanelli, con media sanción en la Cámara Baja.
La iniciativa fue impulsada tras el trágico fallecimiento de Joaquín Stefano Gatto (un niño de 12 años aplastado por un arco de fútbol que carecía de anclaje), y tiene como objetivo prevenir accidentes fatales.
Establece la obligatoriedad del anclaje y sujeción firme al suelo de arcos de fútbol, handball, hockey, rugby, aros de básquet y postes de vóley.; el mantenimiento, supervisión técnica periódica y el uso de contrapesos para estructuras móviles y las protecciones acolchonadas en postes y columnas.