Apps
Jueves, 16 julio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
SIGUE EL ESCANDALO

El adiós silencioso de Icardi: Galatasaray cerró un ciclo

La gestión legendaria llega a su fin en Turquía, mientras una sombra sudamericana acecha en silencio, lista para cambiar el rumbo del goleador argentino. El misterio apenas comienza

El adiós silencioso de Icardi: Galatasaray cerró un ciclo
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El ciclo de Mauro Icardi en el Galatasaray llegó oficialmente a su fin. Dos semanas después de que expirara su contrato, el club turco publicó una despedida emotiva y cargada de gratitud hacia el delantero argentino, que durante varios años se convirtió en uno de los máximos ídolos de la institución.

En un comunicado profundo y afectuoso, la entidad dejó en claro que la salida del goleador no representa un simple final, sino el cierre de una etapa inolvidable: “Hoy no hablamos de una separación, sino de un legado”, destacando no solo los títulos conseguidos y los goles históricos, sino también el impacto emocional que Icardi generó en toda una generación de hinchas.

El mensaje recorrió los logros deportivos del argentino, sus récords personales y la forma en que fortaleció el vínculo entre el club y su gente. Culminó con una frase que ya quedó grabada: “Un amor así es inolvidable”.

A pesar de rumores y supuestos mensajes privados que habían circulado días antes, el club optó por un cierre elegante y lleno de cariño, que fue respondido con cariño masivo por parte de los fanáticos.Con 33 años y una carrera repleta de éxitos en Europa, Icardi ahora encara un nuevo capítulo.

Su nombre ya genera movimientos en el mercado sudamericano: según trascendidos de las últimas horas, un importante club de Brasil estaría monitoreando su situación de cerca y evaluaría seriamente presentar una propuesta concreta para sumarlo a sus filas.

Por ahora, el silencio rodea sus decisiones, pero el nombre de Mauro Icardi sigue generando expectativa y rumores en ambos hemisferios. El tiempo dirá dónde continuará escribiendo su historia.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

DEBATES POST MUNDIAL

Alegres por una final que obliga a repensar la agenda del día después

La tregua política y social que impuso la Copa del Mundo tiene un límite temporal, y las tensiones acumuladas podrían resurgir con más fuerza

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof fijó nuevos honorarios: cuánto cobrará un farmacéutico en la Provincia

Anthony Hopkins lanza su primer álbum de música clásica

Justicia bonaerense: el plan conjunto para redefinir el mapa judicial

El secreto millonario de la AFA: Argentina se llevaría una fortuna excelsa

El Gobierno bonaerense oficializó una designación en un comité clave del Banco Provincia

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET