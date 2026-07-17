Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de julio de 2026 FALLO

Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas por pagar fuera de término a proveedores

Aunque avaló las cuentas de la Tesorería General, el Tribunal de Cuentas dejó registrado que el Estado bonaerense destinó más de $1.265 millones a cubrir intereses moratorios por demoras en los pagos a proveedores.

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