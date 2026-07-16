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El enigma del domingo: Argentina y España lucharán por la copa

La Albiceleste buscará su cuarta estrella, mientras que la Roja intentará repetir la hazaña de Sudáfrica 2010

El enigma del domingo: Argentina y España lucharán por la copa
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La Selección Argentina ya está en la gran final del Mundial 2026. Tras vencer a Inglaterra en una épica semifinal, el equipo de Lionel Scaloni se medirá ante España en el partido decisivo del torneo.

La final se disputará el domingo 19 de julio de 2026 a las 16:00 (hora de Argentina) en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos.

El estadio será sede de la primera final de un Mundial con el nuevo formato de 48 selecciones.

España, por su parte, clasificó a la final tras eliminar a Francia por 2-0 en la otra semifinal y vuelve a una instancia decisiva 16 años después de su título en Sudáfrica 2010.

Para la Albiceleste será su séptima final mundialista en la historia y la tercera en el siglo XXI.

Un triunfo ante la Roja le permitiría sumar su cuarta Copa del Mundo (1978, 1986, 2022) y quedar a solo una de Brasil, el máximo ganador histórico.

El partido definirá al campeón del mundo en un duelo que promete ser vibrante entre dos de las potencias del fútbol actual.

¡La Scaloneta va por la gloria!

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