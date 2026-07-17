Crisis en el ente turístico municipal en la previa de las vacaciones de invierno
La ausencia de un FanFest oficial por el Mundial, la falta de propuestas para las vacaciones de invierno y la fuga de eventos clave como el Enduro de Invierno profundizan el descontento con la gestión del devenido libertario Diego Juárez
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A escasos días del inicio de las vacaciones de invierno, programado para el próximo lunes 20 de julio, el clima en Mar del Plata dista mucho del entusiasmo que solía caracterizar a las vísperas de la temporada baja. En lugar de una agenda activa de espectáculos, propuestas culturales y promoción turística que atraiga a público nacional e internacional, la ciudad se encuentra sumida en una profunda parálisis administrativa y política. Las mayores miradas de reproche apuntan de manera directa hacia el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), conducido por Diego Juárez, cuya gestión enfrenta un duro cuestionamiento que ya superó las fronteras de la oposición para instalarse con fuerza en las filas de la propia coalición oficialista.
El descontento local cobró una visibilidad ineludible en el plano deportivo y social. Mientras la Selección Argentina se prepara para disputar la final del Mundial 2026 frente a España el próximo domingo 19 de julio, tras una campaña invicta de siete partidos, la ciudad se quedó sin un espacio público oficial para congregar a los hinchas. La comparación con la histórica experiencia de Qatar 2022 es inevitable: en aquella oportunidad, la gestión anterior coordinó un exitoso FanFest que movilizó a miles de personas en la costa. Este año, la inacción y falta de previsión del ente municipal privaron a Mar del Plata de un evento de magnitudes masivas, un hecho que genera tanto fastidio vecinal como incomodidad en los pasillos del Palacio Municipal, donde califican la omisión como un error imperdonable de cara a la identidad turística local.
A este escenario se suma la pérdida de capital cultural y deportivo de la comuna. El Enduro de Invierno, una competencia que rápidamente se había consolidado como un clásico de la agenda marplatense y un importante motor de reactivación económica para el sector hotelero y gastronómico en temporada baja, resolvió mudar su sede a la vecina localidad de Pinamar. Mientras el EMTURyC cuenta con un presupuesto que supera los 26.000 millones de pesos, la secretaría de Turismo y Deporte de Pinamar cuenta con 1.400 millones de pesos. Una diferencia abismal, pero que muestra a las claras la eficiencia o no de las gestiones. Así, la fuga de este evento estratégico expone las dificultades de interlocución del ente con los organizadores privados, una problemática que también se traslada al empresariado local. En el sector comercial existe un creciente recelo a participar de las licitaciones públicas del EMTURyC debido a las severas demoras en los pagos, una dinámica que desalienta la inversión privada y desgasta la confianza de los proveedores locales en el mediano plazo.
En el plano estrictamente político, la figura de Diego Juárez unifica críticas transversales. Con más de siete meses en el cargo, su procedencia y su errático recorrido partidario —con pasado en el peronismo militante, un posterior paso por las filas de Daniel Scioli y (de la mano de este) su actual reconversión hacia el oficialismo nacional de La Libertad Avanza— alimentan el escepticismo de sus pares. Dentro de la coalición que gobierna el municipio, tanto concejales como funcionarios coinciden de manera reservada en que el nombramiento de un perfil sin trayectoria probada ni experiencia en la administración pública de áreas tan sensibles como turismo y cultura representaba un riesgo predecible que hoy se traduce en una preocupante falta de iniciativa.
La inminencia del receso invernal expone de manera cruda las consecuencias de esta transición. Con una coyuntura macroeconómica que ya de por sí condiciona el consumo familiar, la ausencia de un programa unificado de atractivos y actividades coloca a Mar del Plata en una posición de vulnerabilidad frente a otros destinos nacionales que sí han salido a disputar el mercado invernal con promociones y propuestas creativas. En este marco de incertidumbre, la pregunta que domina la agenda política local no es solo cuántos visitantes recibirá la ciudad en las próximas dos semanas, sino cómo se reconfigurará la conducción de un área clave que, según sus propios aliados, hoy carece de rumbo y de gestión.