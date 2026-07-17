Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Crisis en el ente turístico municipal en la previa de las vacaciones de invierno

La ausencia de un FanFest oficial por el Mundial, la falta de propuestas para las vacaciones de invierno y la fuga de eventos clave como el Enduro de Invierno profundizan el descontento con la gestión del devenido libertario Diego Juárez

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