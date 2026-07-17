Volver | La Tecla Nacionales 17 de julio de 2026 ATENCION

Humo y alerta en Nueva York: ¿peligra la final del Mundial?

A pocas horas de la gran final de la Copa del Mundial entre Argentina y España, las autoridades neoyorquinas mantienen el alerta ante la calidad del aires que se ve afectada por los incendios en Canadá y el norte de Estados Unidos. Qué alternativas se manejan

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