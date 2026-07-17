Humo y alerta en Nueva York: ¿peligra la final del Mundial?
A pocas horas de la gran final de la Copa del Mundial entre Argentina y España, las autoridades neoyorquinas mantienen el alerta ante la calidad del aires que se ve afectada por los incendios en Canadá y el norte de Estados Unidos. Qué alternativas se manejan
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A solo días de la gran final de la Copa del Mundo 2026, que se disputará el domingo en el MetLife Stadium (Nueva Jersey), las autoridades de Nueva York y la región metropolitana emitieron una fuerte alerta por la mala calidad del aire provocada por el humo de incendios forestales en Canadá.
La situación genera preocupación tanto para las selecciones de Argentina y España como para los miles de hinchas que viajarán a presenciar el partido. El humo proveniente de los incendios en Canadá ha cubierto el noreste de Estados Unidos, incluyendo Nueva York y Nueva Jersey.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió en conferencia de prensa: “Esto es muy serio. Estamos llegando a un nivel de calidad del aire que es peligroso para cada neoyorquino”. Especialistas compararon respirar el aire en la ciudad con fumar 10 cigarrillos.
Las autoridades recomiendan permanecer en interiores el mayor tiempo posible y usar barbijo (máscara) en caso de salir. Se canceló un partido de la MLS en Chicago por las mismas razones, lo que genera incertidumbre sobre si la final podría verse afectada. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de suspensión o postergación de la final. Las previsiones indican una mejora gradual de la calidad del aire para el fin de semana, con posibles lluvias que ayudarían a dispersar el humo. El MetLife Stadium es un estadio abierto, por lo que las condiciones ambientales serán un factor clave.
España ya entrenó al aire libre en Nueva Jersey pese al humo. Argentina se encuentra aún en Georgia y se sumará a los entrenamientos en la zona afectada en las próximas horas.
La FIFA y las autoridades locales monitorean la situación de cerca. De momento, el partido sigue programado para el domingo, pero la alerta sanitaria mantiene en vilo a organizadores, jugadores y aficionados.