Volver | La Tecla Nacionales 16 de julio de 2026 ATREVIDO

Milei dijo que será reelecto y que habrá “cien años de liberalismo”

El Presidente pronunció un discurso en el aniversario de la Bolsa de Comercio porteña. La frase fue en respuesta a un asistente que le cuestionó el despilfarro. “Si no te gusta, andate a Cuba”, le dijo.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.