Milei dijo que será reelecto y que habrá “cien años de liberalismo”
El Presidente pronunció un discurso en el aniversario de la Bolsa de Comercio porteña. La frase fue en respuesta a un asistente que le cuestionó el despilfarro. “Si no te gusta, andate a Cuba”, le dijo.
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El presidente de la Nación, Javier Milei, defendió hoy el proyecto oficial para modificar la Ley de Tierras, vaticinó que será reelecto en el cargo y también dijo que “se vienen cien años de liberalismo”.
Fue en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde pronunció un discurso en ocasión de un nuevo aniversario de la entidad.
La frase de los cien años la pronunció Milei en respuesta a un asistente al evento que lo cuestionó cuando, en un tramo de su discurso, se refirió a los gobiernos anteriores que calificó como “populistas”.
Esos gobiernos “hicieron un despilfarro de dinero”, dijo Milei, y la persona de la audiencia le retrucó: “Como ahora. Terminala”.
El Presidente le respondió: “No sólo no voy a terminar: voy a seguir hablando. Y después voy a ir por otro mandato. Y tenemos para cien años de liberalismo, así que, si no te gusta, andate a Cuba”.
Hubo otro cruce entre ambos, cuando Milei mencionó la baja de la inflación y el hombre le respondió. “Si no te gusta, andate, kuka”, le dijo el mandatario.
Milei asistió a la Bolsa acompañado por su hermana Karina y por el jefe y vicejefe del gabinete, Diego Santilli e Ignacio Devitt respectivamente. También asistieron varios legisladores de La Libertad Avanza (LLA).