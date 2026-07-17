Productores rurales fueron a la Justicia contra la tasa vial en un municipio peronista
Presentaron una demanda colectiva contra el municipio de Tapalqué, conducido por el peronista Gustavo Cocconi,. Argumentan falta de reciprocidad, mal uso de fondos y actualización confiscatoria de los montos cobrados.
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Un grupo de productores rurales del partido de Tapalqué presentó una acción judicial colectiva contra la municipalidad, que conduce el intendente peronista Gustavo Cocconi, en reclamo por el cobro de la tasa vial rural.
La causa se tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Azul bajo el expediente “Establecimiento 8 de Mayo S.A. y otros c/ Municipalidad de Tapalqué s/ Pretensión Declarativa de Certeza”.
Victoria Pérez Parma, una de las productoras que integra la acción, explicó que el reclamo se reactivó tras el corte del diálogo que el sector mantenía con la comuna durante el verano. En ese contexto, y ante el surgimiento de demandas similares en otros distritos bonaerenses, entre 25 y 27 productores decidieron organizarse y avanzar judicialmente.
La demandante relató que, al contactar al estudio jurídico que los patrocina, se enteraron de la existencia de una causa previa iniciada por cinco productores de mayor escala (“Zemborain Rafael Jorge y otros c/ Municipalidad de Tapalqué”), que ya se encuentra en una etapa procesal más avanzada, por lo que decidieron sumarse a ese expediente para fortalecer la posición del resto de los demandantes.
De acuerdo con los argumentos expuestos por el estudio jurídico, señala Séptima Sección, la demanda se sustenta en tres ejes principales:
* La falta de contraprestación: los productores sostienen que el abandono y la nula mantención de los caminos rurales quitan causa al cobro de la tasa, ya que se trata de un pago por un servicio que no están recibiendo.
* Mal uso de fondos: denuncian que los recursos de coparticipación vial fueron destinados a gastos corrientes del Municipio en lugar de su finalidad específica, en violación a la Ley 13.010.
* Actualización confiscatoria: impugnan la fórmula polinómica de actualización automática de la tasa, a la que califican como una indexación prohibida, al no ser aprobada periódicamente por el Concejo Deliberante.