Volver | La Tecla Municipios 17 de julio de 2026 RECLAMO

Productores rurales fueron a la Justicia contra la tasa vial en un municipio peronista

Presentaron una demanda colectiva contra el municipio de Tapalqué, conducido por el peronista Gustavo Cocconi,. Argumentan falta de reciprocidad, mal uso de fondos y actualización confiscatoria de los montos cobrados.

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