Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de julio de 2026 GRAFICA

Teresa García: "Van en camino a la privatización de los partidos políticos"

La diputada nacional de Fuerza Patria, Teresa García, cuestionó la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional y advirtió que el aspecto más preocupante no es la eventual eliminación de las PASO, sino los cambios en el financiamiento de los partidos político

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