Teresa García: "Van en camino a la privatización de los partidos políticos"
La diputada nacional de Fuerza Patria, Teresa García, cuestionó la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional y advirtió que el aspecto más preocupante no es la eventual eliminación de las PASO, sino los cambios en el financiamiento de los partidos político
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La diputada de Fuerza Patria cuestionó la reforma electoral del Gobierno y advirtió que reducir el financiamiento estatal favorecerá a los sectores con mayor poder económico.
¿Cuál es la opinión sobre la reforma electoral que pretende el Gobierno?
-Desde lo personal, creo que la decisión de suspender o eliminar las PASO está. Todavía no tienen el número, pero creo que lo van a conseguir, porque el PRO va a funcionar con ellos y el radicalismo también. Pero hay un capítulo en la reforma política que es más grave, que es el del financiamiento de los partidos políticos, que van camino directo a la privatización. Si la ley indica que los partidos, como patas del sistema democrático, son lo más importante, y estos tipos deciden que el aporte tendrá que ser privado porque el Estado no va a poner un mango más, lo que intentan es privatizar la política. Olvidate de hacer política para los que somos pobres, porque no tenemos resto. Es sólo para millonarios. Y esto no va suelto del esquema que arman, que es como un juego de encastre, desde la Ley Bases, que es la privatización o la mano puesta en favor de los privados de todas las actividades que se puedan. Me parece que tiene que ver con una construcción más profunda lo que van a hacer con la ley de reforma. No es solamente eliminar las PASO. Va camino a querer manipularse la elección.
-¿Manipular en qué sentido?
-Si el financiamiento de los partidos políticos tiene que venir del privado, olvidate. Y hay otras dos cuestionen que andan dando vueltas y hacen ruido. Una es la de una PASO no obligatoria, que dicen que en eso tendrían acuerdo con el radicalismo, aunque no creo. Y ahora están planteando lo de las colectoras. Ya (Raúl) Jalil dijo que para eso le da los votos de sus legisladores; porque Jalil iría en una colectora con Milei.
-¿Y se pueden hacer colectoras con Boleta Única de Papel?
-Es muy difícil, muy difícil. Van a encontrar el recurso de utilizar la boleta única, pero el tema es cómo la van a instrumentar. Si esto no se discute y se resuelve antes de noviembre la elección va a ser un caos.
¿Ustedes están de acuerdo con las colectoras?
-No.
-Pero el peronismo las ha usado.
-El que mejor la usó fue Ruckauf cuando hizo el acuerdo con la UCeDé, en la provincia de Buenos Aires, con Cavallo . Yo no estoy de acuerdo con las colectoras. Y la otra cosa es ver qué pasa con los desdoblamientos. Los gobernadores se están reuniendo, los del norte sobre todo, para saber si ponen una fecha común para los desdoblamientos. Porque eso también es otro tema a discutir.
-Si hay desdoblamientos las colectoras no sirven.
-Exactamente. Acá lo que se va a discutir primero es si tienen el número para eliminar o suspender las PASO. Lo segundo que hay que discutir es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Y después veamos lo demás, porque, la verdad, si vamos desdoblados no tiene sentido la reforma. Yo creo que el desdoblamiento sigue debilitando al peronismo y a los partidos políticos.