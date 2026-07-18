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CONFLICTO

Wanda Nara logra un importante triunfo judicial

La Justicia actualizó y aumentó significativamente la cuota alimentaria que el futbolista debe abonar por Isabella y Francesca. El fallo representa un revés para Icardi en la disputa que mantienen desde hace tiempo

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La Justicia dispuso que Mauro Icardi deberá pagar una cuota alimentaria de 45.000 dólares mensuales por sus hijas Isabella y Francesca.

Hasta ahora, el monto se encontraba en 30.000 euros, por lo que el nuevo fallo implica un incremento considerable.

Además del aumento mensual, el futbolista deberá abonar 90.000 euros correspondientes a los meses de abril y mayo, más una multa por mora. A partir de mayo, la cuota también se incrementará en un 50%.

Este monto debe cubrir gastos de educación, salud, actividades recreativas, vestimenta, traslados, alimentación, viajes, obra social, cumpleaños, regalos y salidas de las niñas.

Wanda Nara, representada por su abogada Ana Rosenfeld, logró así un respaldo judicial importante en la larga disputa que mantiene con Icardi por la manutención de sus hijas.

Actualmente, el delantero no tiene club tras finalizar su vínculo con Galatasaray.

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