Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de julio de 2026 CRISIS

Las cuentas de Milei no cierran: junio cerró con déficit y se desploma el superávit fiscal

Un informe sobre la ejecución presupuestaria nacional reveló que el Gobierno registró un rojo financiero superior al billón de pesos. En el semestre, los ingresos tributarios continúan en baja, mientras el equilibrio fiscal depende cada vez más de ingresos extraordinarios por privatizaciones.

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