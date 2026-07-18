Mirtha Legrand y Juana Viale: invitados del sábado y suspensión del programa

Este sábado 18 de julio, a las 21:30, Mirtha Legrand volverá a ocupar su lugar al frente de La noche de Mirtha por El Trece con una mesa compuesta por figuras del mundo del entretenimiento y la actualidad.



Los invitados confirmados son Flavio Mendoza, director y coreógrafo que presentará su nuevo espectáculo; María Belén Ludueña, periodista y reciente mamá de Vito junto a Jorge Macri; el humorista Pichu Straneo; y la modelo Ximena Capristo.



Según adelantó la producción, la charla girará principalmente en torno al espectáculo y los temas de actualidad.



Por su parte, Juana Viale no emitirá Almorzando con Juana el domingo 19 de julio. El programa habitual de las 13:45 será reemplazado por la película Historias cruzadas, protagonizada por Viola Davis y Emma Stone.



La decisión se debe a la transmisión de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará a las 16:00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



Aunque el horario del almuerzo no coincide directamente con el partido, El Trece optó por suspender el ciclo ante la gran expectativa que genera el encuentro y la cobertura previa que realizará Telefe.