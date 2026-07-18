Los dos Lioneles que nos cautivan: Messi, indiscutible, y Scaloni con peso propio
Como no podía ser de otra manera, las redes están obsesionadas con la Selección y en particular, con el ya legendario capitán del equipo. El director técnico es la segunda figura en menciones. No son los únicos, pero sí los dos principales héroes en este Lío.
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No podía darse de otra manera: Lionel Messi es la figura que, hoy por hoy, acapara buena parte de la conversación de los argentinos en las redes. El capitán de la Selección argentina de fútbol, que mañana se enfrentará a España para intentar repetir la hazaña de 2022 y alzarse una vez más con la Copa del Mundo, es, por lejos, el más mencionado en los intercambios en plataformas sociales.
Pero hay otro Lionel que, si bien con una gran distancia, aparece segundo en las menciones, y por encima de todo el resto del equipo, reveló el analista Diego Corbalán, director de la consultora Monitor Digital, en diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7.
Diego Corbalán
Se trata, por supuesto, de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección que, en honor a su apellido y en reconocimiento a su trabajo aglutinador, fue informalmente bautizada como “La Scaloneta”.
“En la conversación sobre el equipo, Messi les saca varios cuerpos a los demás, y por mucho. En la última semana, logró un poco más de 13.400.000 menciones. Scaloni, que es la segunda figura más mencionada de la Scaloneta, tuvo 1.167.000”, puntualizó Corbalán.
“Es un dato notable que Scaloni está por arriba del equipo. Por poca diferencia: 1.167.000 menciones contra 1.121.000. Pero le gana por poquito a su propio equipo. Scloni se convirtió también en una figura más allá de la Selección. Lo vemos como una figura que tiene una identidad propia, que logra armar una discusión más allá de quién es y qué rol está ocupando”, destacó el analista.
Más allá de los nombres de personas, lo más mencionado en la conversación digital sobre la Scaloneta es Inglaterra, remarcó Corbalán.
“En la última semana la palabra más presente es ‘Inglaterra’, porque fue el gran contrapunto, mucho más que Suiza o Egipto. Además, trajo aparejado el debate sobre Malvinas, que, si bien no está tan presente en la charla sobre la Scaloneta, se convirtió en un tópico informativo en la opinión pública más allá de la Selección”, señaló el director de la consultora.
“Ahí se activó algo muy potente, pero por fuera de lo futbolístico. Por así decirlo, terminó condicionando el debate futbolero, pero se armó como una discusión política en medio del Mundial”, subrayó.