Apps
Sábado, 18 julio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
ACUERDO

Los médicos también aceptaron la propuesta salarial de la Provincia

Los profesionales de la salud recibirán un aumento del 7% en dos tramos gracias al entendimiento entre el gobierno y la CICOP, que dio el visto bueno al esquema oficial. Docentes, judiciales y el resto de los estatales también habían dado el sí.

Los médicos también aceptaron la propuesta salarial de la Provincia
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Los médicos que trabajan en los hospitales de la provincia de Buenos Aires tendrán un aumento salarial del 5% este mes y del 2% adicional el mes que viene, ya que el gremio que los representa aceptó la propuesta formulada por el gobierno de Axel Kicillof, que reproduce el mismo esquema al que ya habían accedido el resto de los sindicatos estatales.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP, por su denominación original: Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincia) dio el sí a la oferta formulada por la Provincia, que supone un incremento en los haberes de los profesionales de la salud del 7% en dos tramos, a cobrar en agosto y septiembre, y la reapertura de la negociación paritaria para entonces.

Es el mismo esquema básico que ya aceptaron los gremios que representan a los docentes, judiciales y del resto de la administración pública, y que también se otorgó a los efectivos policiales, que no están sindicalizados.

Cada sector tiene, además, sus particularidades puestas en la mesa de negociación. En el caso de los médicos, se acordó que en octubre comenzará una recategorización del básico, un reclamo que la CICOP viene sosteniendo hace tiempo.

El titular del gremio, Pablo Maciel, dijo que se trata de “un logro estratégico”, porque “va permitir mejorar hacia adelante sustancialmente el salario básico” de los médicos.

“Iniciamos, con esta conquista tan importante, la jerarquización del salario inicial, pero también un proceso de mejora de la pirámide salarial, de modo tal que la antigüedad tenga un mayor impacto en el crecimiento de nuestro poder adquisitivo”, destacó el dirigente.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

CRISIS

Las cuentas de Milei no cierran: junio cerró con déficit y se desploma el superávit fiscal

Un informe sobre la ejecución presupuestaria nacional reveló que el Gobierno registró un rojo financiero superior al billón de pesos. En el semestre, los ingresos tributarios continúan en baja, mientras el equilibrio fiscal depende cada vez más de ingresos extraordinarios por privatizaciones.

NOTICIAS MÁS VISTAS

En busca del sí: el gobierno se prepara para que la Scaloneta vaya a la Casa Rosada

¿Un conejo de la galera para evitar el rechazo social por las reelecciones indefinidas?

Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas por pagar fuera de término a proveedores

La Junta Electoral destruirá miles de fichas de afiliación de partidos políticos

Wanda Nara logra un importante triunfo judicial

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET