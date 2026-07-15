Los médicos también aceptaron la propuesta salarial de la Provincia
Los profesionales de la salud recibirán un aumento del 7% en dos tramos gracias al entendimiento entre el gobierno y la CICOP, que dio el visto bueno al esquema oficial. Docentes, judiciales y el resto de los estatales también habían dado el sí.
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Los médicos que trabajan en los hospitales de la provincia de Buenos Aires tendrán un aumento salarial del 5% este mes y del 2% adicional el mes que viene, ya que el gremio que los representa aceptó la propuesta formulada por el gobierno de Axel Kicillof, que reproduce el mismo esquema al que ya habían accedido el resto de los sindicatos estatales.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP, por su denominación original: Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincia) dio el sí a la oferta formulada por la Provincia, que supone un incremento en los haberes de los profesionales de la salud del 7% en dos tramos, a cobrar en agosto y septiembre, y la reapertura de la negociación paritaria para entonces.
Es el mismo esquema básico que ya aceptaron los gremios que representan a los docentes, judiciales y del resto de la administración pública, y que también se otorgó a los efectivos policiales, que no están sindicalizados.
Cada sector tiene, además, sus particularidades puestas en la mesa de negociación. En el caso de los médicos, se acordó que en octubre comenzará una recategorización del básico, un reclamo que la CICOP viene sosteniendo hace tiempo.
El titular del gremio, Pablo Maciel, dijo que se trata de “un logro estratégico”, porque “va permitir mejorar hacia adelante sustancialmente el salario básico” de los médicos.
“Iniciamos, con esta conquista tan importante, la jerarquización del salario inicial, pero también un proceso de mejora de la pirámide salarial, de modo tal que la antigüedad tenga un mayor impacto en el crecimiento de nuestro poder adquisitivo”, destacó el dirigente.