Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de julio de 2026 ACUERDO

Los médicos también aceptaron la propuesta salarial de la Provincia

Los profesionales de la salud recibirán un aumento del 7% en dos tramos gracias al entendimiento entre el gobierno y la CICOP, que dio el visto bueno al esquema oficial. Docentes, judiciales y el resto de los estatales también habían dado el sí.

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