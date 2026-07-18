Se aprobó la “Ley Joaquín”: exige más seguridad en clubes, plazas y escuelas bonaerenses
El proyecto fue presentado luego de la trágica muerte de un chico de 12 años por la caída de un arco de fútbol sin fijación. Dispone medidas de seguridad para todos los espacios recreativos de la provincia.
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El Senado bonaerense aprobó la “Ley Joaquín”, que exige medidas de seguridad más estrictas en juegos de plazas, clubes y escuelas de la provincia de Buenos Aires. La norma ya había sido aprobada por los diputados y ahora se convirtió en ley.
El proyecto surgió luego de la trágica muerte de Joaquín Stefano Gatto, un chico de doce años que fue aplastado por un arco de fútbol que no estaba asegurado, durante un viaje a Neuquén, donde participaba de un campamento.
La iniciativa fue presentada por el diputado peronista Facundo Tignanelli y apunta a reforzar las condiciones de seguridad de los juegos en todos los espacios recreativos del territorio bonaerense, con la fijación de arcos, aros de básquet, postes, juegos y otras estructuras.
En particular, se requiere que tanto la instalación como la fijación de estos elementos se realicen de forma segura, y que se haga un mantenimiento de todas las estructuras.
La familia de Joaquín impulsó la sanción de una ley de este tipo para que no se repitan accidentes como el que acabó con la vida del niño. En los fundamentos de la norma se señala que lo que ocurrió en Neuquén “no es un hecho aislado”.