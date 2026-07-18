Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de julio de 2026 EN EL SENADO

Se aprobó la “Ley Joaquín”: exige más seguridad en clubes, plazas y escuelas bonaerenses

El proyecto fue presentado luego de la trágica muerte de un chico de 12 años por la caída de un arco de fútbol sin fijación. Dispone medidas de seguridad para todos los espacios recreativos de la provincia.

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