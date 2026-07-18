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LO QUE ANALIZA EL GOBIERNO

La pregunta clave para después de la final: ¿Habrá asueto el lunes?

Mientras trabaja en el operativo para la llegada de la Selección al país, la administración Milei evalúa si conviene decretar que el día siguiente al gran partido sea no laborable.

La pregunta clave para después de la final: ¿Habrá asueto el lunes?
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Con el reloj corriendo inexorablemente hacia las 16 de mañana, cuando la Selección argentina enfrente a España por el título de campeón mundial de fútbol en un estadio neoyorquino, el gobierno de Javier Milei prepara el operativo para la llegada de la Scaloneta al país y rumia una pregunta clave: ¿conviene dar asueto el lunes?

Sea cual sea el resultado del enfrentamiento de mañana en el MetLife Stadium, la llegada de los jugadores y el cuerpo técnico promete convocar a multitudes, por lo que el Ejecutivo analiza declarar no laborable a ese día.

En la memoria está, claro, la marea humana que se lanzó a las calles en 2022, tras la victoria en el Mundial de Catar. Fue la manifestación popular más masiva de la historia argentina. Y en el gobierno, que es más bien contrario a la idea de los feriados y asuetos, se analiza si será mejor que esta ocasión especial sea una jornada no laborable para todos los trabajadores.

Lionel Messi y sus compañeros de equipo llegarán al país en un vuelo que aterrizará en el aeropuerto de Ezeiza alrededor de las 13. Aún no se decidió qué harán luego. El Presidente ofreció la Casa Rosada, que él mismo abandonaría para que los jugadores puedan saludar desde allí a la gente sin tener contacto con él. También se evalúa que recalen en algún punto de la provincia de Buenos Aires, como el estadio Diego Armando Maradona, en La Plata.

La decisión sobre lo que hará la Scaloneta en su regreso a la Argentina está en manos de Messi, Lionel Scaloni (director técnico de la Selección) y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
 

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