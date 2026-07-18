Volver | La Tecla Nacionales 18 de julio de 2026 LO QUE ANALIZA EL GOBIERNO

La pregunta clave para después de la final: ¿Habrá asueto el lunes?

Mientras trabaja en el operativo para la llegada de la Selección al país, la administración Milei evalúa si conviene decretar que el día siguiente al gran partido sea no laborable.

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