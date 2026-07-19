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TRAS LA DERROTA

MIlei anunció que decretará feriado nacional si la Selección decide festejar

El presidente publicó en X un mensaje para confirmar que habrá feriado nacional, pero el día que la Selección Argentina lo disponga. Hay posibilidades que los festejos sean el lunes o martes

MIlei anunció que decretará feriado nacional si la Selección decide festejar
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Luego de la derrota de la selección Argentina frente a España por 1 a 0 en la final del Mundial de Estados Unidos, el presidente de la Nación, Javier Milei, primero felicitó al plantel y luego brindó un mensaje para despejar dudas sobre el feriado nacional para festejar con la selección.

Según indicó en la red social X, Milei aseguró que decretará feriado nacional, siempre y cuando los jugadores de la Selección decidan festejar con la gente en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a estimaciones, Messi y compañía aterrizará en suelo argentino durante la tarde de este lunes.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, sentenció el Presidente en X.

 
A la espera de definiciones, tanto el gobierno nacional, como el de la Ciudad de Buenos Aires se pusieron a disposición para organizar el evento. Habrá un fuerte despliegue policial y se barajan varios lugares para albergar a los futbolistas. Estiman que los festejos pueden durar entre 24 y 72 horas.

Cabe recordar que el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, suspendió toda actividad del fútbol argentino prevista para el lunes y martes para que se pueda recibir a la Selección como se debe.

Para el operativo, habrá un total de 1.000 efectivos policiales para escoltar a los jugadores desde Ezeiza hasta donde decidan realizar los festejos.


 

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