MIlei anunció que decretará feriado nacional si la Selección decide festejar

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Luego de la derrota de la selección Argentina frente a España por 1 a 0 en la final del Mundial de Estados Unidos, el presidente de la Nación, Javier Milei, primero felicitó al plantel y luego brindó un mensaje para despejar dudas sobre el feriado nacional para festejar con la selección.
Según indicó en la red social X, Milei aseguró que decretará feriado nacional, siempre y cuando los jugadores de la Selección decidan festejar con la gente en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a estimaciones, Messi y compañía aterrizará en suelo argentino durante la tarde de este lunes.
“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, sentenció el Presidente en X.
FESTEJO MUNDIAL Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.
A la espera de definiciones, tanto el gobierno nacional, como el de la Ciudad de Buenos Aires se pusieron a disposición para organizar el evento. Habrá un fuerte despliegue policial y se barajan varios lugares para albergar a los futbolistas. Estiman que los festejos pueden durar entre 24 y 72 horas.
Cabe recordar que el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, suspendió toda actividad del fútbol argentino prevista para el lunes y martes para que se pueda recibir a la Selección como se debe.
Para el operativo, habrá un total de 1.000 efectivos policiales para escoltar a los jugadores desde Ezeiza hasta donde decidan realizar los festejos.