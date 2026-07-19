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Domingo, 19 julio 2026
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"Una historia que nadie podrá borrar": el sentido mensaje de Messi en la previa de la final

A través de un posteo en sus redes sociales, Lionel Messi destacó la unidad del seleccionado nacional y agradeció a sus compañeros por el camino recorrido todos estos años.

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A horas de la esperada final, el capitán de la selección realizó un posteo en su perfil de Instagram en la que envió un emotivo mensaje que hizo emocionar los hinchas argentinos. 

En la publicación, la cual estaba acompañada de una foto de todo el plantel, Messi destacó que "lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso".
 



Además, expresó su agradecimiento con la delegación nacional. "Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia", escribió el rosarino.

El punto más emotivo llegó al final, donde el astro argentino destacó que "pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar". Muchas personas interpretaron este mensaje como un homenaje al destacado ciclo de Scaloni y como una probable despedida de Messi de las Copas del Mundo.

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