Volver | La Tecla Nacionales 19 de julio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Tensión en Santa Cruz por el conflicto policial

El gobierno de Claudio Vidal otorgó un aumento mediante una resolución, pero los policías insisten en que se reabra la mesa de discusión salarial. Mantienen acampes y manifestaciones en toda la provincia

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