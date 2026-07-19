Tensión en Santa Cruz por el conflicto policial

El gobierno de Claudio Vidal otorgó un aumento mediante una resolución, pero los policías insisten en que se reabra la mesa de discusión salarial. Mantienen acampes y manifestaciones en toda la provincia
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El conflicto salarial de la Policía de Santa Cruz escaló en la última semana pese a los esfuerzos del gobierno de satisfacer al sector otorgando un aumento a través de una resolución. La medida, lejos de aplacar los ánimos, intensificó las medidas de fuerza. Policías mantienen acampes y movilizaciones en reclamo de que se vuelva a abrir la discusión en el marco de la mesa del Consejo del Salario de Fuerzas Policiales y de Seguridad para acercar las diferencias y alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos.
Actualmente, en Río Gallegos hay un acampe de más de 30 carpas frente a la Casa de Gobierno, sobre la vereda que da a la calle Alcorta. Allí también hay tres personas que en la última semana se encadenaron, como una forma de intensificar el reclamo. Los retirados, por su parte, se ubicaron frente a la Jefatura de la Policía, sobre la calle Piedrabuena, en otro acampe. Además, continúan las protestas en Caleta Olivia, Río Gallegos, Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, Los Antiguos, Puerto Deseado, Perito Moreno y Pico Truncado. El reclamo es la reapertura del diálogo para poder llegar a un acuerdo.
El viernes 10 de julio se realizó el octavo encuentro formal del Consejo del Salario, del que participan tres sectores: la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria (MUPP), el Centro de Retirados y la Asociación Civil Policial. En la reunión, el gobierno ofreció un aumento salarial que llevaba el piso de 1.182.351 pesos que cobran actualmente, a 1.746.634 pesos en julio. La propuesta no fue aceptada por el sector, que reclama un piso para el agente que recién se incorpora a la fuerza de 2,2 millones de pesos.
El gobierno se plantó y formalizó el aumento mediante la Resolución N° 342/26. Además, advirtió que descontarán los días no trabajados a quienes siguen abocados a medidas de fuerza y que denunciará penalmente a los que hicieran actos contra el orden público.
Para tomar esa decisión, el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, argumentó que "se trabajó durante más de un mes en el Consejo del Salario, con siete mesas de negociación y quince propuestas”. Ratificó que la oferta realizada representa el máximo esfuerzo financiero posible para el gobierno, que atraviesa una delicada situación financiera. Y consideró que el tema está “agotado”.
En la provincia está vigente el decreto 212/2014, que firmó el exgobernador Daniel Peralta, el cual creó el Consejo del Salario de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, que se enmarca en una nueva concepción de trabajador policial, que entiende que los miembros de la fuerza se pueden representar a través de sus elegidos, discutir en paritarias sus salarios y defender sus derechos como trabajadores dentro de la organización policial.
La medida buscó poner fin a una serie de reclamos salariales que los policías habían planteado al entonces gobernador Claudio Vidal a través de distintas protestas en toda la provincia, en pleno conocimiento de que las fuerzas de seguridad se encontraban excluidas de las herramientas con las que contaban los demás trabajadores estatales para llevar adelante sus reclamos.
La Tecla Patagonia intentó comunicarse con funcionarios provinciales, pero prefirieron no hacer declaraciones para evitar alimentar el conflicto. Distintas fuentes del Gobierno dejaron trascender algunos datos que indican que, con la última actualización otorgada por resolución, el salario inicial de la Policía de Santa Cruz quedará ubicado entre los tres más altos del país. Además, remarcan que en la propuesta fueron incorporados varios de los planteos formulados durante las reuniones del Consejo del Salario.
Pero los policías que protestan continúan con los reclamos con movilizaciones, acampes, cortes totales en las calles y hasta con personas encadenadas frente a la Casa de Gobierno. El objetivo es lograr la reapertura del diálogo y conseguir un aumento que se acerque a las demandas planteadas. Desde el sector, calculan que la Policía de Santa Cruz y Penitenciaría, desde 2023, cuando asumió la gestión de Vidal, a febrero de este año, perdió el 67 por ciento del poder adquisitivo. “A la fecha, está alrededor del 70%”, dijeron fuentes del sector a La Tecla Patagonia.
En el Ejecutivo provincial atienden a otros parámetros. Sostienen que, con esta actualización, el salario inicial de la Policía de Santa Cruz quedará ubicado entre los tres más altos del país. No obstante, y pese a haber cerrado la paritaria, el Ejecutivo se mostró dispuesto a mantener reuniones con los representantes del sector con el fin de fortalecer el diálogo.
Ramón Quipildor, policía autoconvocado
La resolución del Gobierno es “arbitraria y unilateral”
Ramón Quipildor es policía autoconvocado e integra una de las mesas de trabajo compuesta por policías activos y retirados, de Penitenciaría y Policía, que se reúnen con el Gobierno para negociar las paritarias. Si bien no estuvo él en la reunión paritaria –donde recibieron a tres delegados- sigue de cerca el conflicto.
En diálogo con La Tecla Patagonia, sostuvo que la decisión del gobierno de dar los aumentos por resolución es “arbitraria y unilateral” porque “en el Decreto 212/2014, donde se arma el Consejo del Salario, dice que ahí se discuten los sueldos de los policías”, por lo tanto la medida del gobierno es “ilegítima”.
Cuestionó también que el aumento contempla “sumas en negro” que “no impactan en los retirados” al igual que unos plus no remunerativos y no bonificables.
Para destacar la voluntad de negociar con el gobierno, Quipildor remarcó que “Nosotros entramos a la paritaria pidiendo 3,8 millones, haciendo un análisis en toda la provincia. Consultamos a las bases y se llegó al punto de decir hasta 2,2 millones bajamos, en el caso de negociar”, indicó. Ese monto fue el último que requirieron al gobierno en la última reunión del 10 de julio. “Esta resolución cambió todo”, se lamentó.
Por otra parte, habló de “persecución” por parte del Gobierno a quienes se han manifestado. “Hoy están en las comisarías no queriendo dejar entrar a mis compañeros a las dependencias. Les exigen el uniforme”, indicó. “El gobierno no te da uniforme hace tres años y no te puede exigir que vayas uniformado”, remarcó. También se mostró en estado de alerta ante las amenazas de aplicar descuentos a los policías que realizan medidas de fuerza, para el cual “tienen que hacer una investigación por vía administrativa, respetar el debido proceso”, advirtió.
Si bien reconoció que durante gestiones anteriores también hubo reclamos de policías por salarios, indicó que “este gobierno prometió aumento para todos los estatales y para la policía pero en estos tres años no hemos tenido un aumento que recomponga el sueldo del policía”, finalizó.