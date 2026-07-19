El camino que realizaron Argentina y España para llegar a la final

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La Selección Argentina volverá a disputar una final del Mundial cuando este domingo enfrente a España en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 frente a una de las selecciones de mejor rendimiento del certamen, en un duelo que enfrentará a dos de los grandes protagonistas del fútbol internacional.
El encuentro se disputará desde las 16 (hora argentina) y contará con el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić. La transmisión estará a cargo de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DirecTV, DGO y Disney+.
Argentina busca retener la corona
La Selección Argentina integró el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. En el debut superó con autoridad a Argelia por 3-0, luego venció 2-0 a Austria en un encuentro más parejo y cerró la fase inicial con un contundente 3-1 frente a Jordania. Con puntaje ideal, el equipo de Lionel Scaloni avanzó a la etapa eliminatoria como uno de los seleccionados de mejor rendimiento del campeonato.
Luego de la fase de grupos, el combinado nacional recorrió un camino exigente en la fase eliminatoria, en la que debió superar distintos escenarios adversos y volvió a demostrar la capacidad de reacción que caracterizó al ciclo de Lionel Scaloni.
Su primer desafío en los dieciseisavos de final fue frente a Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del torneo. En un partido mucho más complejo de lo previsto, la Albiceleste sufrió el despliegue físico y la intensidad del conjunto africano, que logró llevar el encuentro al tiempo suplementario. Recién allí apareció la jerarquía del campeón del mundo para imponerse por 3-2 y avanzar a la siguiente instancia.
En octavos de final llegó otra prueba de carácter. Egipto sorprendió con una ventaja de 2-0 que dejó a Argentina contra las cuerdas durante gran parte del encuentro. Sin embargo, el equipo reaccionó en apenas 13 minutos, igualó el marcador y terminó consumando una remontada que reafirmó su fortaleza anímica para imponerse y seguir en carrera.
La exigencia volvió a crecer en los cuartos de final frente a Suiza. Después de un encuentro muy disputado y con pocas situaciones claras durante los 90 minutos, el seleccionado argentino encontró espacios en el tiempo suplementario y terminó imponiéndose por 3-1 para meterse entre los cuatro mejores del certamen.
En semifinales, la historia volvió a exigir una muestra de personalidad. Inglaterra golpeó de entrada con un tanto de Anthony Gordon y controló buena parte del desarrollo del partido. Sin embargo, cuando parecía que la clasificación se le escapaba, Argentina reaccionó una vez más. A los 85 minutos, Enzo Fernández marcó el empate con un remate desde afuera del área y, ya en tiempo agregado, Lautaro Martínez conectó de cabeza un centro preciso para sellar el 2-1 que depositó nuevamente a la Albiceleste en una final del mundo.
De cara al encuentro decisivo, Lionel Scaloni mantiene algunas incógnitas en la formación. La principal pasa por el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar en el equipo titular. Además, el entrenador analiza distintas variantes para reforzar el mediocampo y contener el juego asociado de España. Lionel Messi volverá a ser el conductor futbolístico del equipo, acompañado en ataque por Julián Álvarez.
España, el otro gran candidato
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente también construyó un recorrido sólido para alcanzar la final y ratificó por qué era considerado uno de los máximos candidatos desde el comienzo del campeonato.
La Furia Roja encabezó el Grupo H, e inauguró su camino en la Copa del Mundo con un sorpresivo empate ante Cabo Verde donde ningún equipo convirtió tantos. Luego, venció a Arabia Saudita con un contundente 4-0 y terminó por vencer a Uruguay por la mínima, lo que le valió para liderar el grupo sin problemas.
Su recorrido en fase eliminatoria comenzó con una contundente victoria por 3-0 sobre Austria en dieciseisavos de final. Mikel Oyarzabal, con un doblete, y Pedro Porro fueron los autores de los goles en una actuación que dejó en evidencia la superioridad del conjunto español.
En octavos de final afrontó un exigente clásico ibérico frente a Portugal. El encuentro fue muy parejo y se resolvió por detalles, hasta que Mikel Merino apareció para convertir el único tanto del partido y darle la clasificación a España. El resultado también marcó la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo.
En cuartos de final volvió a enfrentar a un rival de primer nivel como Bélgica. Tras un desarrollo equilibrado, Fabián Ruiz abrió el marcador y nuevamente Merino apareció en un momento clave para convertir el gol del triunfo por 2-1 y asegurar el pase a las semifinales.
Ya entre los cuatro mejores, España confirmó su gran presente con una convincente victoria por 2-0 sobre Francia. Con autoridad, control de la posesión y eficacia en las áreas, el conjunto de Luis de la Fuente se impuso gracias a los goles de Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro, neutralizando a una de las selecciones con mayor poder ofensivo del torneo.
A lo largo de toda la Copa del Mundo, España sostuvo una identidad futbolística basada en la posesión de la pelota, la presión alta y la dinámica de una generación que combina experiencia y juventud. Con figuras como Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Mikel Oyarzabal y el desequilibrio de Lamine Yamal, el seleccionado europeo intentará conquistar su segundo Mundial, 16 años después de la histórica consagración obtenida en Sudáfrica 2010.