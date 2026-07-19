Volver | La Tecla Nacionales 19 de julio de 2026 MUNDIAL 2026

El camino que realizaron Argentina y España para llegar a la final

Argentina y España disputarán este domingo la gran final del Mundial 2026 tras superar exigentes cruces eliminatorios. Cómo llegan los dirigidos por Lionel Scaloni y Luis de la Fuente.

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