Volver | La Tecla Nacionales 19 de julio de 2026 MUNDIAL 2026

De interino a leyenda, el recorrido de Lionel Scaloni al frente de la Selección

Lionel Scaloni asumió en medio de las dudas tras el fracaso del Mundial de Rusia 2018 y terminó construyendo uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Selección Argentina, con cuatro títulos oficiales y la posibilidad de conquistar un nuevo Mundial.

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