De interino a leyenda, el recorrido de Lionel Scaloni al frente de la Selección
Lionel Scaloni asumió en medio de las dudas tras el fracaso del Mundial de Rusia 2018 y terminó construyendo uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Selección Argentina, con cuatro títulos oficiales y la posibilidad de conquistar un nuevo Mundial.
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El actual director técnico del combinado nacional ya es reconocido como uno de los entrenadores más exitosos de la historia de la Selección Argentina y este domingo disputará su segunda final de la Copa del Mundo consecutiva. Bajo su conducción se obtuvieron la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
El camino de Scaloni como entrenador comenzó en las capacitaciones de la Academia Internacional Rozas C.F., bajo la tutela de Luis de la Fuente, actual seleccionador de España. Poco tiempo después, tomó las riendas de las juveniles del Mallorca, en espera a que Jorge Sampaoli lo llevara como asistente al Sevilla. Luego de que Sampaoli tomase control de la Selección Nacional en 2018, Scaloni se unió al cuerpo técnico como analista de rivales.
Tras el pésimo mundial realizado en 2018 y la posterior renuncia de Sampaoli, Scaloni se mantuvo en la AFA, asumiendo la dirección del seleccionado sub-20 para el Torneo de la Alcudia junto a Pablo Aimar. Tras la victoria en ese torneo, Scaloni, en compañía de Aimar y Samuel en calidad de ayudantes de campo, asumió el cargo de entrenador de la Selección Mayor de forma interina.
Su debut a cargo de la Albiceleste fue el 8 de septiembre de 2018 con una victoria 3-0 frente a Guatemala. Tras seis amistosos, en los que cosechó 4 victorias, un empate y una derrota, el 29 de noviembre Scaloni fue oficialmente ratificado en el cargo por Claudio Tapia, presidente de la AFA.
La designación de Scaloni estuvo lejos de generar consenso, ya que sin antecedentes en la conducción de equipos de Primera División y tras su paso como integrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, muchos entendieron que su ciclo sería apenas una etapa de transición hasta la llegada de un entrenador con mayor recorrido.
El primer torneo oficial que disputó la selección con Scaloni a cargo fue la Copa América 2019, donde tras un flojo arranque, Argentina llegó a la semifinal, donde finalmente cayó contra Brasil por una diferencia de dos tantos, para luego obtener el tercer puesto tras vencer a Chile.
Luego vino la Copa América 2021 (originalmente planificada para el 2020, pero que tuvo que ser postergada por la pandemia de COVID-19), donde tras una impecable actuación del plantel, se coronó campeón al vencer a Brasil en el Maracaná, obteniendo el primer título internacional de la selección en 28 años. Fue en ese torneo donde se acuñó el apodo "La Scaloneta", tras varios memes en los que se veía el director técnico manejando un colectivo llevando a los jugadores.
Un año más tarde, el equipo sumó la Finalissima frente a Italia y prolongó una histórica racha de 36 partidos invictos, la más extensa en la historia de la Selección Argentina. Esa marca superó los 31 encuentros sin derrotas que había conseguido el ciclo de Alfio Basile entre 1991 y 1993. La serie terminó en el debut del Mundial de Qatar 2022, con la inesperada caída ante Arabia Saudita, aunque el golpe terminó convirtiéndose en el punto de partida hacia la consagración más importante.
Lejos de resentirse tras aquella derrota, la Selección reaccionó de inmediato y construyó una campaña inolvidable en la cual eliminó a Australia, Países Bajos y Croacia en las fases decisivas antes de derrotar a Francia en un partido que muchos consideran como una de las mejores finales de la historia de los Mundiales. La obtención de la tercera estrella no solo terminó con una espera de 36 años, sino que también permitió que Lionel Messi completara el único título que faltaba en su carrera.
Scaloni consiguió liderar el recambio generacional que atravesaba la Selección sin perder competitividad. Bajo su conducción se consolidaron futbolistas como Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez, quienes se transformaron en la base de un equipo que mantuvo su nivel más allá del paso del tiempo.
La renovación convivió con el liderazgo de Lionel Messi, a quien Scaloni logró rodear con un grupo competitivo y comprometido. El entrenador fortaleció el sentido de pertenencia, priorizó la construcción colectiva y generó una conexión entre el plantel y los hinchas que se convirtió en una de las principales características de su ciclo.
En 2024, Argentina volvió a ratificar su dominio continental al conquistar una nueva Copa América, esta vez en Estados Unidos, tras superar a Colombia en la final. Además, en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Argentina finalizó en el primer puesto con 12 victorias, dos empates y cuatro derrotas.
Tras ganar sus primeros siete encuentros en el Mundial 2026, la Selección volvió a meterse en la final del certamen y buscará defender el título conseguido en Qatar.
Hasta el momento, Scaloni dirigió 103 partidos, con 76 victorias, 18 empates y apenas 9 derrotas, logrando más de un 78% de efectividad. En adhesión, sus equipos marcaron 217 goles, recibieron 56 y mantuvieron el arco invicto en 61 encuentros, cifras que lo ubican entre los entrenadores más exitosos en la historia de la Selección Argentina.