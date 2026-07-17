Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de julio de 2026 REPARTO DE FONDOS

Por Javier Garbulsky

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Un nuevo CUD para viejas quejas

Legisladores e intendentes plantean nuevas fórmulas para distribuir el dinero coparticipable entre los municipios. Un coeficiente más transparente y nuevos ítems, en la carpeta de propuestas

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