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ROMPER PREJUICIOS

Famosas que se convirtieron en madres después de los 40 años

Cada vez más mujeres famosas demuestran que la maternidad puede llegar en cualquier etapa de la vida

Famosas que se convirtieron en madres después de los 40 años
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En los últimos años, varias celebridades internacionales han compartido públicamente su experiencia de convertirse en madres después de los 40. Sus historias generan admiración y abren el debate sobre la maternidad tardía.

Halle Berry tuvo a su primera hija, Nahla, a los 41 años. Siete años después, a los 47, dio a luz a su hijo Maceo. La actriz siempre destacó lo importante que fue para ella convertirse en madre en esa etapa de su vida.

Salma Hayek fue mamá de su única hija, Valentina, cuando tenía 41 años. La mexicana contó en varias ocasiones que su embarazo llegó de forma natural y que fue una de las experiencias más transformadoras de su vida.

Por su parte, Nicole Kidman dio a luz a sus hijas naturales ya pasados los cuarenta años. s, junto a su esposo Keith Urban. La actriz australiana también tiene dos hijos adoptivos mayores fruto de su amor con Tom Cruise.

Asimismo, Mariah Carey se convirtió en madre de mellizos, Monroe y Moroccan, a los 41 años. La cantante describió el momento como un sueño cumplido tras años de intentos.

Celine Dion dio a luz a sus mellizos, Nelson y Eddy, cuando tenía 42 años. Fue uno de los embarazos más esperados de la cantante canadiense.

Cameron Diaz se convirtió en mamá por primera vez a los 47 años. Su hija Raddix llegó cuando la actriz ya se había alejado de la actuación y llevaba una vida más tranquila.

Estas historias reflejan un cambio cultural: cada vez más mujeres priorizan su carrera, estabilidad emocional y salud antes de convertirse en madres, y las celebridades están visibilizando esta tendencia.

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