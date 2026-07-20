Wanda Nara abandonó la final del Mundial 2026 tras un robo en su casa

Wanda Nara vivió un momento de angustia durante la final del Mundial 2026. Mientras se encontraba en el estadio cumpliendo con un compromiso laboral, acompañada por su hermana Zaira Nara y Pampita, recibió el aviso de que tres personas habían entrado a robar en su casa de campo en Milán.



Según contó la propia Nara en sus redes sociales, sus hijos se encontraban bien, aunque sufrieron un gran susto. Así fue que decidió abandonar el estadio antes de que finalizara el encuentro para regresar con su familia.



“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos”, escribió Nara.



Además, también agradeció la rápida intervención de las autoridades: “Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos”.



Junto a Maxi, Nara organizó de inmediato su regreso a Italia para tramitar la denuncia y gestionar los documentos que fueron sustraídos durante el robo. El episodio generó preocupación entre sus seguidores, que inicialmente la habían criticado por la derrota de Argentina, pero luego se volcaron en mensajes de apoyo tras conocer el drama personal que atravesó en plena final del Mundial.