Sin Messi en el chárter de regreso, se enfría el asueto y refuerzan el operativo de seguridad
La AFA confirmó que Lionel Messi no aterrizará en Argentina este mediodía junto con el plantel del Seleccionado. Tampoco lo hará Rodrigo De Paul. Estas ausencias aplacarían los planes de un asueto por festejos aunque se montó un gran operativo en las inmediaciones de Ezeiza
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Después de la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, la delegación albiceleste regresa hoy a la Argentina, aunque el plantel no estará completo.
El vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas tiene previsto aterrizar entre las 13 y las 17 horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con un fuerte operativo de seguridad coordinado por el Gobierno y la AFA.
La llegada será por terminal exclusiva de vuelos privados, para agilizar todo. Se espera presencia de hinchas, aunque las autoridades buscan evitar desbordes como en 2022. Hay análisis de asueto, aunque perdió fuerza en las últimas horas.
La mayoría del equipo y el cuerpo técnico viajan juntos. Se espera el arribo de Lionel Scaloni, Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y el resto del staff principal. Es el regreso colectivo tras una campaña que llegó hasta la final.
Messi no será de la partida. El capitán se queda en Miami con su familia (Antonela y sus hijos). Vive allí y prioriza el descanso tras el cierre de su participación mundialista. Rodrigo De Paul, tampoco regresa en este vuelo. Se suma a la lista de quienes gestionan su vuelta por separado, probablemente por compromisos personales o familiares en el exterior.
Las familias de los jugadores estuvieron en EE.UU. apoyando durante todo el torneo (con reencuentros en estadios y hoteles). La mayoría se organiza de forma independiente o en vuelos paralelos, no en el charter principal del plantel.