Volver | La Tecla Nacionales 20 de julio de 2026 MUNDIAL 2026

Sin Messi en el chárter de regreso, se enfría el asueto y refuerzan el operativo de seguridad

La AFA confirmó que Lionel Messi no aterrizará en Argentina este mediodía junto con el plantel del Seleccionado. Tampoco lo hará Rodrigo De Paul. Estas ausencias aplacarían los planes de un asueto por festejos aunque se montó un gran operativo en las inmediaciones de Ezeiza

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