IOMA en crisis: la oposición suma otro proyecto para declarar la emergencia
La iniciativa de la izquierda en Diputados propone declarar esa medida por 180 días. Busca garantizar su autarquía financiera y modificar la integración del Directorio con representantes elegidos por los afiliados.
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La bancada del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) ingresó en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley que busca declarar la emergencia prestacional, económica y financiera del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por un plazo de 180 días, con posibilidad de prórroga.
Se suma así a una larga lista de propuestas para corregir las deficiencias que denuncian los afiliados sobre el funcionamiento de la obra social de los estatales bonaerenses.
La iniciativa, impulsada por los diputados Mónica Schlotthauer y Christian “Chipi” Castillo, tiene como objetivo principal atender la grave crisis que atraviesa la obra social de los estatales provinciales y se suma a los reclamos que vienen realizando distintos sectores de la oposición por la gestión del organismo.
Según el texto del proyecto, la emergencia se justifica por los serios problemas de cobertura en varios distritos, el fuerte deterioro financiero del IOMA, la elevada deuda con prestadores y las dificultades crecientes para garantizar prestaciones básicas a los afiliados. Entre las medidas concretas que propone, se destacan la garantía de continuidad de tratamientos esenciales, la prohibición de cobros indebidos a los usuarios y el reforzamiento de la atención en las zonas con menor oferta de servicios.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es blindar la autarquía económica y financiera del Instituto. Para ello, establece que los aportes de los afiliados y las contribuciones del Estado provincial deberán depositarse directamente en las cuentas del IOMA y no podrán ser retenidos ni administrados por otras áreas del Poder Ejecutivo. En caso de demoras, se aplicarían intereses por incumplimiento en los plazos de giro.
Además, el proyecto introduce cambios en el régimen de afiliación y establece que legisladores, jueces y las máximas autoridades del Ministerio Público deberán incorporarse obligatoriamente al sistema, realizando los mismos aportes que el resto de los afiliados. Para el FIT-U, esta medida fortalece el principio de solidaridad que sostiene el financiamiento de la obra social.
Otro punto clave es la reforma del Directorio, acerca del cual el FIT propone ampliarlo a 24 representantes, que serían elegidos por voto directo, universal y secreto de los afiliados, con participación de los distintos sectores estatales. El Gobierno provincial mantendría un solo representante con funciones de coordinación administrativa, y debería convocar a elecciones dentro de los 60 días de sancionada la ley.
Por último, el proyecto contempla la realización de un relevamiento integral de la deuda del IOMA con prestadores individuales e institucionales, junto con la elaboración de un plan de regularización que priorice a los trabajadores más afectados.
Desde el bloque de izquierda sostuvieron que la solución a la crisis del IOMA pasa por “fortalecer su autarquía, transparentar el manejo de los recursos y ampliar la participación real de los afiliados en la conducción del organismo”.