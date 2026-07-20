Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de julio de 2026 UNO MÁS

IOMA en crisis: la oposición suma otro proyecto para declarar la emergencia

La iniciativa de la izquierda en Diputados propone declarar esa medida por 180 días. Busca garantizar su autarquía financiera y modificar la integración del Directorio con representantes elegidos por los afiliados.

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