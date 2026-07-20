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Lunes, 20 julio 2026
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La Selección regresó al país y fue recibida con un emotivo homenaje en Ezeiza

El plantel regresó tras disputar la final del Mundial. La Banda de los Granaderos interpretó "Muchachos" y Otamendi encabezó el arribo ante la ausencia de Lionel Messi.

La Selección regresó al país y fue recibida con un emotivo homenaje en Ezeiza
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La Selección argentina regresó este lunes al país tras disputar la final del Mundial y fue recibida con un cálido homenaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El vuelo aterrizó poco después de las 18 y marcó el inicio del regreso de la delegación.

Los primeros en descender del avión fueron el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el defensor Nicolás Otamendi —quien llevó la cinta de capitán ante la ausencia de Lionel Messi— y el director técnico Lionel Scaloni.

El recibimiento estuvo a cargo de la Banda de los Granaderos, que interpretó la canción "Muchachos", convertida en uno de los himnos de la Selección en los últimos años. La ceremonia fue acompañada por aplausos de autoridades, familiares y trabajadores del aeropuerto.

La principal ausencia en la llegada fue la de Lionel Messi. El capitán del seleccionado no viajó con el resto del plantel, ya que partió directamente hacia Miami, por lo que Otamendi encabezó el arribo del equipo.

Mientras la Asociación del Fútbol Argentino define las actividades de los jugadores para las próximas horas, la delegación regresó al país en un clima de reconocimiento por la campaña realizada, pese a la derrota sufrida en la final del Mundial.

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