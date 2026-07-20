Volver | La Tecla Nacionales 20 de julio de 2026

La Selección regresó al país y fue recibida con un emotivo homenaje en Ezeiza

El plantel regresó tras disputar la final del Mundial. La Banda de los Granaderos interpretó "Muchachos" y Otamendi encabezó el arribo ante la ausencia de Lionel Messi.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.